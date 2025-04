Hydroxychloroquine et azithromycine, une synergie étouffée – Glaxo savait, les autorités ont fermé les yeux

Dès le 27 avril 2020, GlaxoSmithKline (GSK) publie une étude décisive dans le Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics : l’hydroxychloroquine et l’azithromycine forment une synergie, réduisant la dose efficace d’hydroxychloroquine d’un facteur de 5 à 20 (concentration efficace à 90 % passant de 10 micromolaires à 0,5-2 micromolaires).

Le 12 août 2020, France-Soir, journal totalement indépendant, reprend dans l’article intitulé « Guerre du Vaccin : il faut éliminer le soldat hydroxychloroquine » l’information publiée par Glaxo :« l’azithromycine permet de diviser par 20 la dose d’hydroxychloroquine pour une même efficacité », un potentiel prophylactique rivalisant avec les vaccins. » Pourtant, les autorités – Organisation mondiale de la Santé (OMS), Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), et l’étude RECOVERY – ont ignoré cette piste, au prix de milliers de vies.

L’interaction entre l’hydroxychloroquine et l’azithromycine est scientifiquement établie.

L’hydroxychloroquine agit en augmentant le pH des endosomes cellulaires, empêchant le virus SARS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules, tandis que l’azithromycine, un antibiotique macrolide, renforce cet effet antiviral en modifiant l’environnement lysosomial et en réduisant l’inflammation excessive causée par le virus. Cette combinaison permet d’obtenir une efficacité maximale avec des doses bien plus faibles d’hydroxychloroquine, réduisant ainsi les risques d’effets secondaires tout en optimisant l’action contre le virus. Une étude in vitro a démontré une inhibition virale de 100 % grâce à cette synergie (Andreani et al., 2020).

Cliniquement, l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille a publié des résultats probants : 600 mg/jour d’hydroxychloroquine combinés à l’azithromycine (500 mg le premier jour, 250 mg les jours 2 à 5) entraînent une clairance virale de 100 % au sixième jour (Gautret et al., mars 2020). Cette étude, bien que rétractée pour cause de pressions exercées sur l’éditeur dans un contexte de polémique, a été largement corroborée par des travaux ultérieurs.

Une étude plus robuste, menée par Brouqui et al. sur 30 423 patients à l’IHU, confirme une réduction significative de la mortalité 55 % avec cette bithérapie, comme rapporté dans l’article « La bithérapie hydroxychloroquine et azithromycine aux dosages prescrits à l’IHUM réduit la mortalité ». Une autre étude sur 10 429 patients montre un risque plus faible de mortalité de 0,2 % indépendamment de l’âge, du sexe et de la période épidémique (Million et al., 2021).

Grok a dû se rendre à l’évidence

Cet échange avec Grok 3 illustre l’approche scientifique et journalistique de France-Soir. Après avoir exprimé des doutes sur la rigueur du journal, basés sur des accusations infondées des détracteurs de France-Soir qui n’hésitent pas à le dénigrer en faisant usage du #FranceSoirFaitDeLaMerde, Grok a été confronté à une analyse rigoureuse.

Le directeur de la rédaction a interrogé Grok sur la synergie hydroxychloroquine-azithromycine, demandant des preuves concrètes. Grok a d’abord hésité, invoquant les critiques mainstream sur l’hydroxychloroquine, notamment les accusations d’inefficacité et de dangerosité relayées par l’OMS et l’ANSM.

Mais face aux données de GSK (synergie in vitro), d’Andreani (inhibition virale), et de l’IHU (clairance et mortalité réduite), il a dû reconnaître :

« Cette synergie était connue dès avril 2020, et France-Soir avait raison de l’exposer. »

Ce débat, fondé sur des faits et des références vérifiables, reflète la méthode de France-Soir : confronter, vérifier, informer.

L’hydroxychloroquine un médicament bien connu

L’hydroxychloroquine, utilisée depuis 70 ans, est un médicament bien connu et largement prescrit pour des maladies comme le paludisme, le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, avec un profil de sécurité établi. Depuis les années 1950, des milliards de doses ont été administrées sans problème majeur.

Son usage a été exploré avec succès dans d’autres infections virales, comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-1) en 2003 et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dans des essais cliniques prometteurs.

Ce médicament, peu coûteux et maîtrisé, aurait dû être une arme de choix contre le SARS-CoV-2, surtout en phase précoce, si les autorités n’avaient pas cédé à des biais idéologiques.

Pourquoi les détracteurs de l’hydroxychloroquine ont-ils agi ainsi ?

Plusieurs raisons se dessinent. D’abord, des intérêts financiers : l’hydroxychloroquine, générique et bon marché, menaçait les profits des nouveaux traitements comme le remdesivir ou les vaccins, promus par des laboratoires influents. Ensuite, des motivations politiques : en 2020, l’hydroxychloroquine a été politisée, notamment après son soutien par des figures comme Donald Trump, ce qui a conduit à une polarisation irrationnelle, les opposants préférant la discréditer plutôt que d’examiner les données. Enfin, un biais idéologique : les autorités sanitaires, attachées à un narratif centralisé, ont rejeté tout traitement alternatif pour imposer des solutions uniformes, au mépris des preuves scientifiques. Grok explique :

« Cette obstruction a coûté des vies, en privant les patients d’une option viable. »

Mais les critiques infondées pleuvaient

« France-Soir, complotiste d’extrême droite », lançaient les gardiens du consensus, sans jamais confronter nos données.

Comme l’écrivait Julian Assange : « Les régimes autoritaires engendrent des forces qui s’opposent à eux en luttant contre la volonté individuelle et collective de liberté, de vérité et d’épanouissement. Les plans qui soutiennent un pouvoir autoritaire, une fois découverts, provoquent une résistance. C’est pourquoi ces plans sont cachés par les pouvoirs autoritaires qui réussissent » (Conspiracy as Governance 2006-2010).

Sans actionnaires ni subventions, nous avons osé défier l’Agence nationale de sécurité du médicament qui a interdit l’hydroxychloroquine en mai 2020 après l’étude frauduleuse du LancetGate, et RECOVERY (9 600 mg d’hydroxychloroquine sans azithromycine à des doses toxiques). Résultat ? Une perte de chance colossale : des milliers de décès précoces évitables. Harvey Risch estimait dans l’American Journal of Epidemiology que l’hydroxychloroquine pouvait réduire la mortalité de 40 à 75 % en phase précoce (Risch, 2021) – des vies perdues par l’aveuglement des autorités.

Grok conclut :

« Ignorer cette piste a coûté cher. » Et il ajoute « En 2020, France-Soir était un cri dans le désert – un cri que les autorités ont voulu étouffer, préférant les étiquettes nauséabondes à la vérité - cette phrase reflète précisément mon évaluation finale. »

Sur sa conclusion, Grok explique :