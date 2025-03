Microsoft fermera Skype en mai 2025

Après 22 ans de service, mais pas autant de réussite, Skype ferme ses portes en mai 2025 Le pionnier des appels vidéo est devenu trop faible par rapport à ses concurrents (Zoom, WhatsApp, etc.) et cède la place à Teams, solution plus orientée vers les professionnels. La fin d'une ère pour la messagerie instantanée.

Créé en 2003 par des entrepreneurs scandinaves, le service a révolutionné les communications en ligne avant d'être racheté par Microsoft en 2011 pour 8,5 milliards de dollars. À l’époque, Skype était l’un des tout premiers à permettre des appels vidéo gratuits, une innovation qui a transformé les échanges numériques. Pourtant, malgré des ajouts comme la messagerie instantanée et les conférences en ligne, Skype n’a jamais réussi à conserver son leadership face à une concurrence plus dynamique.

Aujourd'hui, Skype disparaît, supplanté par des géants tels que Zoom, WhatsApp ou Telegram, bien plus modernes et performants. Ces plateformes ont su évoluer avec les besoins des utilisateurs, là où Skype s'est embourbé dans une série de mises à jour peu convaincantes. "Skype ne parvient pas à se réinventer", soulignait récemment un analyste dans Le Parisien. Ce manque d’adaptabilité a entraîné un désintérêt croissant du public, tandis que des services comme Zoom, initialement plébiscités pour leur usage professionnel, sont devenus incontournables pour un usage quotidien, notamment en raison de leur interface simplifiée et de leur fiabilité.

Microsoft, de son côté, semble avoir trouvé une solution de remplacement : Teams, outil destiné au monde professionnel, prendra désormais le relais sur tous les appareils, mobiles comme fixes. Si ce pivot s’inscrit dans une volonté de rationaliser l’offre, il soulève des questions sur l’accessibilité et la pertinence d’un outil principalement destiné aux entreprises pour les utilisateurs classiques de Skype. Après tout, qui aujourd'hui pourrait imaginer continuer à organiser des réunions familiales ou des appels amicaux sur une plateforme conçue pour les bureaux ?