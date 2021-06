La pénurie de puces électroniques pourrait causer une multiplication des produits de qualité douteuse

L’un des nombreux effets inattendus de la pandémie de coronavirus est la pénurie de puces électroniques, qui entraîne une recrudescence des problèmes de contrefaçon et de qualité. Alors que le télétravail s’est généralisé, les ventes de PC et de smartphones ont explosé, et dans le même temps, les fabricants de puces n’ont pas réussi à augmenter leur production pour satisfaire la demande mondiale de puces. Les puces sont présentes dans de nombreux produits du quotidien, non seulement les ordinateurs et smartphones, mais aussi dans les jouets, les fours micro-ondes, et bien d’autres appareils. Selon le média spécialisé dans les nouvelles technologies Zdnet, cette pénurie pousse les entreprises à faire appel à des composants contrefaits ou plus généralement de moindre qualité.



La fraude, la suite logique à la forte demande provoquée par la pandémie



Des masques faciaux au désinfectant pour les mains en passant par les certificats vaccinaux, presque tous les produits qui ont été très demandés au cours des derniers mois ont inévitablement été une occasion pour les fraudeurs de gagner de l'argent facilement grâce aux contrefaçons. Avec la pénurie mondiale de puces électroniques, qui pourrait ne pas se résoudre avant 2023, le marché risque d'être inondé de semi-conducteurs qui passent à peu près pour authentiques, mais qui en réalité sont des produits illégaux qui pourraient poser d'énormes risques de sécurité, surtout sachant que les puces électroniques sont dans tous les objets de notre quotidien. Les fabricants d'appareils électroménagers, par exemple (micro-ondes, réfrigérateurs et les machines à laver) ont du mal à répondre à la demande.



Les fabricants en situation de détresse, baisseront la garde par rapport à l'approvisionnement



Selon Diganta Das, chercheuse en électronique contrefaite au Center for Advanced Life Cycle Engineering (CALCE), les entreprises seront contraintes de faire face au retard de production et baisseront la garde par rapport à la qualité des composants électroniques. "Si la semaine prochaine, les entreprises doivent se procurer des milliers de pièces, sous peine d'arrêter la production(…) On ne respectera pas les règles de vérification du fournisseur ou du processus de test et cela risque de devenir un gros problème. »



Les petits fabricants seront plus vulnérables aux contrefaçons que les géants du Web



Alors que les géants du Web ont des processus plus robustes pour éviter les contrefaçons, les fabricants à faible volume, dont la chaîne d'approvisionnement pour les semi-conducteurs est moins établie, seront plus susceptibles de tomber dans le piège. D’autres secteurs pourraient être aussi touchés comme la défense, la santé et même l'automobile.



La pénurie mondiale de puces sera un problème de long terme



La crise mondiale des puces continue de s’aggraver et durera plus longtemps que prévu. Des entreprises qui n'ont jamais été évaluées par aucune autre entreprise de l'industrie commencent à proposer leurs composants, et les fabricants doivent redoubler d’attention face à ces nouveaux venus dans le secteur. Pour les entreprises qui cherchent à acheter des semi-conducteurs dans les prochains mois, une forte dose d'audits, de recoupements et d'enquêtes sera donc nécessaire pour éviter d'acheter les offres les plus alléchantes. Les délais de livraison ne vont pas se raccourcir, et alors que les fraudeurs saisissent l'opportunité, les fabricants devront redoubler de vigilance pour éviter de devenir la proie de vendeurs malveillants.