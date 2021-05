Pourquoi de plus en plus les jeunes abandonnent leurs smartphones ?

La pandémie a amené de nombreux utilisateurs à utiliser leurs smartphones de manière encore plus compulsive. Étonnament, le phénomène inverse a également été observé : des utilisateurs, surtout des jeunes, rejettent leurs téléphones pour adopter un mode de vie moins connecté, afin d’améliorer leur santé mentale. Le magazine américain Huck a repéré cette tendance qui compte de plus en plus d’adeptes.



Le retour du Nokia 3210, et des modèles “brique”

La révélation arrive souvent lorsque le smartphone tombe en panne : après quelques jours sans lui, certains utilisateurs se rendent compte qu'ils n’ont pas forcément besoin d’avoir accès aux données illimités en 4G, et d'être contacté à tout moment. Certains jeunes en ont marre de se sentir tristes, anxieux ou déprimés, esclaves des réseaux sociaux et de la tyrannie des likes. Ils optent donc pour des téléphones au look “vintage”, sans Internet, qui rappellent les bons vieux Nokia 3210, des téléphones en forme de brique qui n’avaient pour seul attrait que le jeu “Snake”.



Selon Daria Kuss, professeure agrégée à l'Université de Nottingham Trent, spécialiste des effets psychologiques de l'utilisation d'Internet et de la technologie, les études montrent qu’il existe une corrélation entre les temps d’écran élevés et la dépression et l’anxiété. Il n’est pas surprenant qu’au fur et à mesure que les restrictions sanitaires se dissipent, les utilisateurs soient plus nombreux à réévaluer leurs relations avec leurs téléphones et le temps passé sur les réseaux sociaux.



Le futur de l’Internet : moins de temps de connexion et moins des réseaux sociaux telles que l’on les connaît



Alors que 95% des personnes de la génération Z possèdent actuellement un smartphone, le mouvement anti-smartphone est en croissance rapide. Le journaliste Hussein Kesvani a prédit sur Wired que dans les années à venir, on verra plus de gens quitter complètement les plates-formes de contenu public, pour se retrouver plutôt dans des petites communautés, sur des groupes d'amitié plus privées.



Les vieux téléphones portables pourraient aussi devenir de plus en plus sollicités, pour protéger la santé mentale et l'environnement. Les services de navigation ou la météo pourraient se réinventer pour offrir des services plus efficaces et moins polluants, adaptés aux téléphones “non intelligents", en fournissant des informations pratiques par SMS par exemple.