Que pourrons-nous faire en réalité augmentée en 2021 ?

Les musées ont été forcés de fermer leurs portes cette année, ce qui a presque complètement stoppé leurs activités. Presque, car malgré la fermeture, ils en ont profité pour développer l’accès à leurs expositions à distance, avec des visites virtuelles, en vidéo, audio, mais aussi en réalité augmentée. Même si la réalité augmentée ne pourra jamais remplacer une véritable visite, la généralisation des visites virtuelles est une bonne chose car c’est une voix d’accès supplémentaire à la culture, pratique pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au musée.

La culture n’est pas le seul secteur dans lequel la réalité augmentée se développe, et la taille du marché de cette technologie innovante devrait exploser, en passant d'environ 3,5 milliards de dollars en 2017 à plus de 198 milliards de dollars d'ici 2025. La tendance montre qu’au delà des es événements et des spectacles, la réalité augmentée va prochainement être massivement utilisée par de nombreux secteurs industriels.



Pour le grand public: la réalité augmentée dans le e-commerce et les expériences en ligne



Selon Evan Gappelberg, PDG de NexTech AR, une startup leader du secteur de la réalité augmentée, les consommateurs achètent de plus en plus en pré-visualisant leurs achats en réalité augmentée (RA) sur leur smartphone. De plus en plus de commerces en ligne proposent des modèles 3D et des publicités en réalité augmentée pour renforcer la confiance des acheteurs, et les pousser à valider leurs achats en ligne le plus vite possible.

«Les clients adorent ces expériences», a déclaré Gappelberg. "La RA crée une interaction attrayante et agréable entre le clients et ses achats en ligne tout en ajoutant une meilleure option de prévisualisation, qui aide le client à vraiment comprendre ce qu’il achète. Lorsqu'un client sait ce qu'il obtient avant d'acheter, cela réduit les risques retours et crée plus de valeur pour les gérants des commerces en ligne. "

Les visualisations de RA sont pour l’instant disponibles surtout sur smartphone, mais cela pourrait bientôt changer. En décembre 2020, la startup californienne Mojo vision a annoncé qu'elle travaillerait avec le fabricant japonais de lentilles Menicon pour développer davantage son prototype de lentilles de contact en réalité augmentée. Avec de telles lentilles, il sera possible d’obtenir des visualisations 3D et des informations supplémentaires sur tout objet vu en ligne, ou au cours d’une visite!



Tous en cuisine grâce aux nouvelles technologies



Dans tout secteur d'activité, la réalité augmentée permet de rapprocher de l’utilisateur un professeur ou un coach, pour le guider ou le former à distance. Pour les amateurs de cuisine par exemple, les technologies de réalité augmentée permettent d'amener un chef virtuel directement dans leur cuisine.

En ce temps incertain pour les restaurants, Evan Gappelberg estime que la réalité augmentée permet aux professionnels du secteur de la restauration de rentabiliser leurs compétences en donnant des cours virtuels avec des hologrammes humains et des objets volumétriques 3D.

La réalité augmentée sera aussi utile aux consommateurs pour connaître l'origine de leurs aliments plus en détails. Elle peut mettre en valeur les personnes et les processus de production des aliments, en montrant précisément la façon dont la nourriture passe de la ferme ou de la mer aux assiettes. Avec la RA, un acheteur à la recherche de huîtres locales pourrait faire une visite en réalité augmentée de l’exploitation, guidé par un hologramme humain de l’ostréiculteur. Imaginez l’impact de ce type de visualisation, si l’hologramme en 3D d’un pêcheur de palourde torse-nu vous explique en direct l’intérêt de la pêche durable!



L’industrie va massivement adopter la réalité augmentée, à commencer par l’architecture et le BTP



En cette année marquée par la distanciation sociale, le monde de l’industrie s’est massivement tourné vers les technologies d’AR. C’est particulièrement vrai pour le secteur de l’architecture. En avril 2020, des chercheurs du cabinet d'architecture Gramazio Kohler se sont associés à une startup spin-off du laboratoire de robotique de l'ETH Zurich pour développer la maçonnerie augmentée dans une cave en Grèce. Evan Gappelberg, PDG de NexTech AR, affirme que 2020 a catalysé l'adoption des interactions à distance pour le secteur de l’architecture.

Gappelberg ajoute que des facteurs tels que le développement de la 5G et l’amélioration des capacités des smartphones ouvrent la voie à la RA: ils permettent l’affichage plus efficace de nouveaux hologrammes humains / modélisation 3D. Cela permet de développer des systèmes de support plus efficaces pour l’architecture, la construction, mais aussi d’autres industries comme le retail, l’optique, la médecine, l'éducation et la formation à distance, ainsi que la médecine.