Robots agricoles : des tracteurs autonomes toulousains exposés au CES de Las Vegas

Le Consumer Electronics Show (CES), le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public, qui se tient à Las Vegas (Nevada) du 5 au 8 janvier 2022, met en vedette les dernières innovations et les dernières prouesses des start-up technologiques. Cette année, les nouvelles technologies fleurent bon la campagne, car les tracteurs autonomes sont à l’honneur ! Et le savoir-faire français est bien représenté par l’entreprise Naïo Technologies, qui expose les avancées de ses robots agricoles, concurrençant les Américains sur leur terrain.

Naïo Technologies, le TESLA de la robotique agricole

La jeune pousse Haute-Garonnaise Naïo Technologies est l’une des références mondiales de la robotique agricole, avec dix ans d’expérience dans ce secteur émergent. À l’heure où l’agriculture peine à recruter et où les agriculteurs doivent réduire l’usage de pesticides, des robots agricoles autonomes de Naïo technologies tombent à pic. Comme le détaille France 3, Gaëtan Séverac et Aymeric Barthes, deux ingénieurs en robotique, ont conçu leur premier robot en 2011, "Oz", capable de désherber des champs, biner et tracer des sillons, et avertir par SMS lorsqu’il a terminé. Ont suivi d’autres robots comme "Dino", spécialisé dans le désherbage des légumes. Avec le robot "TED", l’entreprise s’est ensuite lancée dans le monde viticole, avec un robot capable de désherber les parcelles sans aucune assistance humaine. Enfin "Orio", le dernier robot des Toulousains, est destiné aux grandes cultures céréalières. Équipés de capteurs, lasers, caméras ou palpeurs, ces robots peuvent reconnaître leur environnement et agir en autonomie. Ils peuvent aussi collecter des données qui peuvent être analysées pour optimiser les cultures. Aujourd’hui, la start-up prévoit de renforcer sa chaîne d’assemblage en Californie pour accompagner son déploiement dans les vignobles américains.

John Deere : la concurrence américaine qui promet la déshumanisation des champs

L'entreprise américaine John Deere, également spécialisée dans les machines agricoles, propose quant à elle un tracteur autonome. Équipé de six paires de caméras stéréo, ce tracteur est capable de détecter des obstacles à 360 degrés. Le site Usine digitale explique le fonctionnement de cet automate : « Les images sont transmises à des algorithmes d'intelligence artificielle qui classent chaque pixel en 100 millisecondes et décident si la machine continue d'avancer ou doit s'arrêter selon les obstacles détectés. » L’agriculteur n’a qu’à positionner le tracteur sur le champ et configurer le mode de fonctionnement autonome. Il peut suivre son tracteur, ajuster la vitesse et d'autres commandes de performances si besoin depuis une application mobile. Cette application fournit aussi des vidéos en direct, des données et des mesures, qui permettent à l’humain de consacrer son temps à tout autre chose.

Les tracteurs autonomes ne font pas l'unanimité

Alors que les agriculteurs sont habitués à l'automatisation de leurs tâches (la traite mécanique des vaches, gestion centralisée de la ventilation dans les poulaillers, planificateurs de semis...) les tracteurs sans chauffeur toutefois, ne font pas l'unanimité. Un agriculteur interviewé lors du CES de Las vegas se montre réticent au remplacement de l’homme par la machine : « Je pense que ce doit être très cher, dit-il. Et j'ai envie d'être dans les champs. »