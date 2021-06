Selon une étude, chaque ville a son propre écosystème de virus et microbes

Alors que le monde a été soudainement forcé à prendre les virus plus au sérieux, une étude réalisée dans 60 villes, 32 pays et 5 continents, a étudié des milliers de nouvelles espèces de virus et microbes qui n'étaient pas classifiés jusqu'à aujourd'hui.



12000 espèces collectées dans les transports en commun et hôpitaux du monde entier



L’étude de l'International MetaSUB Consortium, dirigé par Weill Cornell, et publiée le 26 mai 2021 dans la revue Cell, a classifié 10 928 virus et 748 bactéries jamais répertoriés auparavant, collectés dans les transports en commun et hôpitaux du monde entier, entre 2015 et 2017. Au total 12000 espèces ont été collectées : des microbes, notamment des bactéries, des archées (organismes unicellulaires distincts des bactéries) et des virus qui utilisent l'ADN comme matériel génétique ont été détectés (les virus qui utilisent l'ARN comme matériel génétique, comme le SRAS-CoV-2, n'ont pas été analysés).



Chaque ville a un écosystème microbien et viral avec des spécificités uniques



Les chercheurs de l'étude se félicitent de pouvoir déterminer où vit une personne avec une précision d'environ 90%, simplement en séquençant l'ADN présent sur ses chaussures. Cela est possible car chaque ville a des spécificités uniques en matière de virus et de microbes. Cette étude permet aussi d’en savoir plus sur les bactéries, virus et autres microorganismes qui vivent chez les humains, et aide à identifier l'émergence de souches résistantes aux antibiotiques. De plus, la connaissance des petites molécules et protéines fabriquées par les microbes pourrait également conduire à la découverte de nouveaux antibiotiques ainsi que d'autres molécules susceptibles d'être développées en tant que médicaments.