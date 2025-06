TechEU : Un plan à 70 milliards pour (re)lancer la tech européenne

Vendredi, la présidente du groupe BEI, Nadia Calviño, a dévoilé un projet de financement inédit de 70 milliards d’euros, destiné à propulser la tech européenne. Baptisé TechEU, ce plan devrait être lancé d’ici à la fin d'année, une fois approuvé par les 27 États membres.

L’Union européenne veut croire qu’elle peut jouer dans la cour des grands en rééquilibrer le rapport de force technologique mondial d’ici à 2027, alors que les États-Unis et la Chine continuent de tracer leur voie à grande vitesse.

Pendant Donald Trump relance la machine américaine avec des projets colossaux comme Stargate, Pékin mise tout sur l’IA, et Bruxelles parie sur l’effet boule de neige. TechEU ne vise pas seulement les start-up, mais espère séduire les investisseurs privés à hauteur de 250 milliards d’euros. « Ce programme doit servir de catalyseur à une dynamique d’investissement bien plus large », explique Nadia Calviño dans le journal allemand Handelsblatt. À terme, la Banque Européenne d’Investissement entend simplifier l’accès aux fonds, avec l’appui de la Commission et des banques partenaires.

Comme le rapporte Siècle Digital, le site TechEU ne sera pas le seul à porter cette ambition. Le projet Je choisis la French Tech, récemment étendu à l’échelle européenne, montre une volonté claire de réancrer la souveraineté numérique sur le continent. Reste à savoir si les start-up européennes auront les reins assez solides pour patienter jusqu’en 2027 ? Car à défaut de résultats rapides, ce grand plan pourrait bien n’être qu’un mirage politique de plus. Les Échos rapportent que les discussions avancent, mais rien n’est encore gravé dans le marbre.