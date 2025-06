Un tatouage électronique pour surveiller votre charge mentale

À l’université du Texas à Austin, une équipe d’ingénieurs dirigée par Nanshu Lu a développé un tatouage électronique sans fil, capable de lire les signaux cérébraux en temps réel pour détecter le surmenage. Publiée dans Device, leur étude dévoile un prototype aussi discret que dangereusement intrusif, théoriquement pensé pour les pilotes, les médecins ou toute profession à enjeux importants.

Loin des casques bardés de câbles, l’e-tattoo embarque des capteurs souples et légers, logés sur le front, qui mesurent l’activité du cortex préfrontal et les mouvements oculaires. L’ensemble, orchestré par un algorithme d’apprentissage automatique, surveille les fluctuations d’ondes cérébrales associées au stress cognitif. Testé sur six volontaires, l’appareil a révélé des schémas clairs entre effort mental et activité cérébrale. Avions-nous vraiment besoin de tout ça pour faire le lien ? L'objectif réel se cache-t-il ailleurs ?

« Nous avons la possibilité de surveiller la charge mentale », s’enthousiasme Luis Sentis, co-auteur de l’étude. Pour l’instant, l’usage reste limité aux zones glabres du visage et sensible à la transpiration, mais comme le rapporte Usbek & Rica, l’équipe travaille déjà à une version plus transparente — au propre comme au figuré.

L’innovation pose toutefois question. A une époque déjà marquée par la surveillance numérique en entreprise, où certains employeurs mesurent la concentration par capteurs, l’arrivée d’un tel outil ne peut qu'attiser les craintes. « Cette technologie pourrait devenir la plus orwellienne que l’Homme ait jamais introduite dans la société », alertait Nita Farahany, professeure de droit à l’université Duke, dans Usbek & Rica. L’argument du prix accessible — moins de 175 euros — ne suffira sans doute pas à dissiper les doutes sur la frontière de plus en plus poreuse entre bien-être au travail et contrôle de l’intime.