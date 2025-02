La saga de L’USAID n’en fini pas... Aujourd’hui on apprend par l'entremise de Wikileaks qu'elle a injecté près d’un demi-milliard de dollars (472,6 millions $) dans une ONG un tant soit peu opaque financée par le gouvernement américain : Internews Network (IN). Une organisation qui a collaboré avec 4 291 médias, produit 4 799 heures de diffusion en un an touchant jusqu’à 778 millions de personnes, et a “formé” plus de 9 000 journalistes (chiffres 2023). Il est à rappeler que IN a également soutenu la censure des réseaux sociaux.

Cette organisation, aurait des bureaux dans plus de 30 pays, possède des sièges principaux aux États-Unis, à Londres et Paris, ainsi que des QG régionaux à Kiev bien évidemment, mais aussi à Bangkok et Nairobi. Elle est dirigée par Jeanne Bourgault, rémunérée 451 000 $ par an. Bourgault ce n’est pas n’importe qui, elle a travaillé à l’ambassade américaine à Moscou dans les années 1990, gérant un budget de 250 millions $. Elle fut impliquée dans nombreuses crises politiques, avant de passer six ans à l’USAID, pour finir par rejoindre IN.

Effacement des Traces et Liens avec les Démocrates

Récemment, les biographies de Bourgault @InternewsJeanne et d’autres dirigeants d’IN ont disparu soudainement du site officiel, elles restent néanmoins consultables via archive.org. Le conseil d’administration est co-présidé par Richard J. Kessler, un bureaucrate démocrate spécialisé en sécurité, ainsi que Simone Otus Coxe, épouse du milliardaire de NVIDIA Trench Coxe. Tous deux sont de grands donateurs du Parti démocrate.

En 2023, Bourgault, avec l’aide d’Hillary Clinton, lance un fonds de 10 millions $ au sein de la Clinton Global Initiative (CGI).

Une Structure de Détournement de Fonds ?

Internews Network possède plusieurs filiales, dont six au moins sont secrètes, sous des noms différents, dont une basée aux Îles Caïmans. Depuis 2008, plus de 95 % de son budget provient du gouvernement américain, confirmant son statut de bras médiatique de Washington.

Ce réseau laisse entrevoir une vaste opération de manipulation médiatique financée par l’État américain, visant à contrôler l’information mondiale et à censurer les voix dissidentes via des médias « partenaires » et des journalistes “formés” par IN.