Utiliser ChatGPT abaisse l’activité cérébrale, selon le MIT

À Boston, le prestigieux MIT tire la sonnette d’alarme : une récente étude révèle que l’utilisation de ChatGPT réduit drastiquement l’activité cérébrale des utilisateurs. Menée sur 54 jeunes adultes, l’expérience révèle une inquiétante dépendance cognitive aux outils d’IA générative. Pendant ce temps, environ 1/3 des salariés utilisent l'IA au boulot, sans prévenir leur patron.

Faut-il laisser notre cerveau en pilotage automatique parce que ChatGPT pense pour nous ? C’est, en substance, l’inquiétude soulevée par une étude du Media Lab du MIT, qui pointe une nette baisse de l’activité cérébrale chez les utilisateurs de l’IA d’OpenAI. En s’appuyant sur des signaux EEG – autrement dit, une mesure directe de l’activité neuronale – les chercheurs ont constaté que ceux qui utilisaient ChatGPT sollicitaient bien moins leur cerveau que ceux qui devaient se débrouiller seuls, ou même faire appel à Google.

L’étude, bien que menée sur un panel limité de 54 participants âgés de 18 à 39 ans, met en lumière un effet préoccupant : « 83 % des utilisateurs de ChatGPT n’étaient pas capables de se souvenir de ce qu’ils venaient d’écrire, contre seulement 11,1 % chez ceux n’ayant utilisé aucun outil », précisent les chercheurs. Une forme d’amnésie assistée, ou plutôt imposée, qui soulève la question de notre capacité à conserver nos facultés critiques dans un monde saturé d’outils automatiques. Selon Siècle Digital, qui rapporte l’étude, cette passivité cognitive ne serait que la partie émergée de l’iceberg.

Si l’on peut saluer la démocratisation des technologies d’IA comme outil de productivité, on ne peut ignorer qu’elles modifient en profondeur notre manière de penser, de retenir, d’élaborer. Le cerveau, comme un muscle, s’atrophie s’il n’est plus stimulé. Alors, ce ne sera plus un outil mais une dépendance.