Zuckerberg va créer des amis à l'IA pour vaincre l'isolement

Lors d’un entretien en avril 2025, Mark Zuckerberg a révélé son ambition de faire débarquer des "amis virtuels" alimentés par l’intelligence artificielle sur Facebook et Instagram. Une idée saugrenue née d’un constat froidement statistique : les Américains n’auraient en moyenne que trois vrais amis.

Elle est loin, l'époque d'un Facebook qui recrée des liens perdus. Alors que les réseaux sociaux étaient censés nous rapprocher, voilà qu’ils s’apprêtent à simuler l’amitié. Lors d’un échange avec le podcaster Dwarkesh Patel, Zuckerberg a défendu cette vision comme une solution au mal du siècle : la solitude. Grâce à Meta AI, déjà intégrée aux plateformes du groupe, les utilisateurs pourraient désormais converser avec des assistants personnalisés capables d’écouter, conseiller, voire rassurer. « Les gens pourraient poser des questions intimes qu’ils n’oseraient pas poser à leurs proches », a expliqué le patron de Facebook. AIe confiaaaaance...

Pourtant, la promesse d’un retour au "Facebook original", récemment évoquée par Zuckerberg, semblait indiquer un virage nostalgique. Mais la création d’un onglet "Amis" contenant des entités générées par algorithme brouille sérieusement les repères. Comme le souligne Siècle Digital, Meta veut se différencier d'Open AI ou Google en croisant lien social et intelligence artificielle. L’entreprise mise sur le fait que le besoin d’écoute dépasse parfois la présence réelle.

De fait, quand on voit le succès phénoménal des "compagnons IA", il est probable que son projet rencontre un public. Il aggravera encore les problèmes d'addiction et d'isolement, enregistrera toujours plus de données personnelles - de plus en plus intimes -, et nous précipitera vers le monde numérique tantôt souhaité, tantôt redouté.