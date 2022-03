Le covoiturage plébiscité pour faire face à la montée du prix du carburant

Pour pallier la flambée des prix des carburants, des subventions tentent de maintenir l’utilisation de la voiture pour des trajets quotidiens à un coût abordable. Mais selon certaines analyses, ces initiatives bénéficient non seulement essentiellement aux ménages les plus aisés, mais elles sont aussi des mesures peu respectueuses de l’environnement. Cela est d’autant plus vrai dans les zones moins urbanisées, moins bien desservies par les transports en commun. Dans ces régions, le covoiturage semble être la solution la plus adéquate pour s'adapter au contexte de raréfaction du pétrole.

De nouvelles initiatives gratuites pour organiser le covoiturage

Le covoiturage est plus que jamais plébiscité pour les déplacements du quotidien, pour se rendre au travail, et même à l'hôpital. En se passant des plateformes existantes, certains automobilistes s’organisent sur des parkings et points de covoiturage pour faire des trajets en commun. Dans certaines régions, de nouvelles plateformes en ligne pour coordonner les trajets voient le jour. Dans le Var, l'agglomération Provence Verte a lancé une initiative appelée "Covoit-ici", une application smartphone qui met en lien passagers et conducteurs en se servant d’arrêts spécialement aménagés. Cette application, aussi présente à Rouen depuis quelques semaines, ne se distingue pas seulement des plateformes en ne prenant pas de commission sur les trajets. Elle propose aussi souvent des encouragements des collectivités locales pour prioriser ce moyen de transport, pour réduire les embouteillages. Les collectivités territoriales apportent leur soutien à Covoit'ici en rémunérant le conducteur, qui touchera 1 € pour la mise à disposition de ses sièges libres aux heures de pointe et 2 € par passager dans la limite de deux trajets par jour.

Des services gratuits pour les trajets médicaux

D’autres régions proposent des solutions de covoiturage aux personnes de tout âge, pour se rendre à des consultations médicales par exemple. Covoit'Santé, est une plateforme disponible pour desservir les hôpitaux d’Orléans et de Gien, ainsi que des Ehpads du Loiret. Elle propose de mettre en relation les personnes véhiculées qui se rendent à un établissement de santé et celles qui ne le sont pas. Un passager peut chercher un trajet sur la page d’accueil en indiquant la date à laquelle il a besoin d’être covoituré, son adresse et l’établissement de soins où il se rend ou dont il part. Ainsi, un conducteur qui peut être un soignant ou un aidant qui se rend régulièrement dans ces établissements hospitaliers peut se charger des déplacements des patients. Ce service est totalement gratuit pour ses utilisateurs : “Un conducteur et son passager peuvent donc se mettre d’accord s’ils le souhaitent sur un partage des frais d’essence, mais cela reste entre eux et ne concerne pas le site”, indique le site Internet. La plateforme fonctionne grâce au financement du Centre Hospitalier Régional d'Orléans et du Conseil départemental du Loiret.

Passer par les plateformes de mise en relation, pas toujours plus sûr

Alors que des plateformes comme Blablacar lancent des services pour des trajets quotidiens, et voient leur nombre d’utilisateurs augmenter, des particuliers préfèrent éviter les commissions en lançant des groupes Facebook pour s'arranger entre eux. La page "Le Covoit de Petite Poule" par exemple, rencontre un franc succès, en raison de la situation actuelle de hausse des prix des carburants. "Les gens publient sur une page Facebook leur trajet, leur heure, du lundi au vendredi. Ensuite, ils attendent des commentaires d’autres personnes et ils règlent ça en privé entre eux. Moi, je suis juste l’hôte de la page", explique Enzo Segura, créateur de la page d’autres groupes comme Covoiturage 63, Covoiturage Auvergne, Covoiturage Billom et ses alentours, qui ont aussi été créés à cet effet. D’autres utilisateurs préfèrent passer par les applications les plus connues pour plus de sûreté. Cependant, des plateformes comme Blablacar ne sont pas exemptes d’arnaques : des internautes ont déclaré récemment avoir été victimes d’escroqueries par le biais de cette plateforme, via des faux trajets et faux profils qui font payer des trajets qui n’existent pas.