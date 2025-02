A Marseille, le code de la route offert aux jeunes éloignés des transports

La Ville de Marseille a décidé d'offrir la formation au code de la route aux jeunes de 16 à 30 ans habitant les quartiers éloignés ou mal desservis par les transports en communs.

Ce programme, initié en 2022 pour les jeunes de 16 à 18 ans, "s’étend désormais à une tranche d’âge plus large, afin de répondre aux besoins d'une jeunesse qui rencontre souvent des obstacles pour accéder à la mobilité", a annoncé vendredi la mairie dans un communiqué.

S'étendant sur plus de 240 km2, soit 2,5 fois la surface de Paris, Marseille souffre d'un déficit majeur de transports en commun, avec seulement deux lignes de métro et trois lignes de tramway et aucune liaison directe entre les quartiers pauvres du nord et ceux plus aisés du sud.

La formation au code de la route, qui cible potentiellement 1.000 jeunes, sera proposée pendant toutes les vacances scolaires de 2025 et "s'adresse aux jeunes, y compris ceux des classes moyennes, éloignés des transports en commun", a précisé à l'AFP Hedi Ramdane, adjoint chargé de la Jeunesse, qui évoque "des jeunes en formation ou en recherche d'emploi, parfois contraints à de longues marches, notamment le soir, pour rentrer chez eux".