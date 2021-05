Mobilité durable : ces acteurs qui la rendent possible

Qui sont les acteurs de la mobilité durable ?

La mobilité durable représente un enjeu qui mobilise un grand nombre d’acteurs. Présents à l’échelle locale et nationale, ces derniers doivent fonctionner de concert afin de faciliter l’implémentation de mesures concrètes pour rendre nos moyens de transport plus écologiques. Des décisionnaires aux fournisseurs de solutions liées au forfait mobilité durable, en passant par ceux qui ont la responsabilité d’informer les professionnels, d’accompagner les projets ou encore d’orienter le public, chacun doit s’engager de manière pertinente et efficace.

L’importance de la politique dans la mise en place de solutions de mobilité durable

En ce qui concerne la mobilité durable, les décisionnaires — c’est-à-dire l’Europe, l’État, les collectivités locales, les régions, les départements et les communes — sont les instigateurs du changement. Sans leur concours, impossible de fixer le cadre réglementaire des dispositifs à implémenter. Celui-ci doit tenir compte de la politique du gouvernement en matière de transports, de ses orientations stratégiques, mais aussi des plans d’aménagements et d’infrastructures à travers le territoire.

Ces acteurs jouent le rôle de financeurs des dispositifs proposés pour favoriser la mobilité durable. En effet, ce sont également eux qui assurent le développement et l’entretien des infrastructures (notamment ferroviaires).

L’État recommande (ou oblige) par ailleurs l’implémentation de plans de déplacement urbains, par exemple, et encadre alors les tarifs appliqués. Il réalise aussi des enquêtes qui serviront de ressources pour appuyer ses décisions.

Information professionnels : les organismes qui relaient les décisions

Là encore, différents acteurs existent au niveau européen, national ou local pour tenir les professionnels informés quant aux enjeux de la mobilité durable.

Les agences régionales de l’énergie et de l’environnement font ainsi partie des institutions chargées d’informer les professionnels. Au nombre de 13, elles constituent le réseau RARE, dont le rôle est d’aider les acteurs locaux à mettre en place les initiatives proposées. Ce sont elles qui assurent le soutien technique nécessaire pour concrétiser les projets.

Le centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) participe à la définition et à l’évaluation des différentes politiques. Il est chargé de faire remonter une expérience terrain afin de mieux circonscrire les besoins pour mener à bien les engagements relatifs à la mobilité durable.

Lancé par Total et Wimoov, le Laboratoire de la Mobilité Inclusive (voir le site ici) rassemble les grands acteurs publics et privés de la mobilité. Son rôle est d’identifier et d’étudier les fragilités au sein des populations concernées pour proposer des solutions adaptées. La mobilité des seniors, par exemple, a ainsi fait l’objet d’une analyse poussée.

Accompagnement et financement des projets de mobilité durable

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) accompagne les entreprises de différentes manières. Grâce à ses délégations régionales, cette organisation mène des campagnes de sensibilisation ciblées et propose une aide à la prise de décision et à l’implémentation d’opérations exemplaires. Pour cela, elle dispose d’outils méthodologiques et de solutions de cofinancement qu’elle associe à un service de conseil personnalisé.

Il existe également des fondations privées ayant pour vocation de soutenir les initiatives d’innovation à visée solidaire et responsable. Parmi elles, la Fondation Macif s’intéresse particulièrement à la mobilité.

La Fondation Norauto, quant à elle, soutient des projets d’aide à la mobilité, promeut une conduite plus responsable et souhaite préserver l’environnement.

La Fondation Michelin s’implique dans des initiatives françaises et internationales avec la mobilité durable comme fil directeur. Le respect de l’environnement et de l’humain demeure au centre de ses engagements.

La Fondation PSA Peugeot Citroën propose également des dispositifs d’accompagnement pour une action solidaire dans le contexte de la mobilité. Handicap, culture, insertion et environnement en représentent les axes centraux.

Conseil et orientation du public

Grâce aux interventions d’organismes tels que le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (Fastt), les intérimaires peuvent bénéficier d’informations et d’aides à la mobilité. Ainsi, les contrats de travail deviennent plus accessibles.

Les missions locales s’impliquent également dans l’amélioration de l’accès à la mobilité. Elles renseignent et conseillent les bénéficiaires sur les options qui s’offrent à eux. Grâce aux financements attribués par le conseil régional, elles proposent des aides aux déplacements, des services de location de véhicules et des solutions de financement du permis de conduire.

Les plateformes mobilité agissent à l’échelle communale. Les personnes qui souhaitent bénéficier d’une formation ainsi que les demandeurs d’emploi peuvent se tourner vers elles afin d’obtenir une aide à la mobilité. Elles travaillent souvent de concert avec les missions locales, centres d’action sociale, associations et collectivités territoriales pour conseiller, accompagner et former leurs bénéficiaires. Parmi les aides proposées, le transport à la demande, le co-voiturage et le prêt de véhicules occupent une place importante, contribuant à développer la mobilité durable.

Pôle Emploi peut également agir dans une optique similaire, notamment dans le cadre d’une reprise d’emploi. De même, la CAF encourage la mobilité professionnelle en œuvrant auprès des personnes en situation de précarité pour les soutenir dans les dépenses liées à leurs besoins en déplacements.

Fournisseurs de solutions : le forfait mobilité durable

Il convient aussi de souligner le rôle des organisations qui rendent possible l’implémentation du forfait mobilité durable au sein des entreprises. En mettant à leur disposition des solutions concrètes pour faciliter l’adoption de mesures bénéfiques à l’environnement, elles incitent ces dernières à s’impliquer en faveur de l’environnement.