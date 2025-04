Mondial Relay se sépare des commerçants et mise tout sur ses lockers

En avril, Mondial Relay a annoncé la fin des contrats avec plusieurs commerçants Points Relais, au profit de ses casiers automatiques "lockers". Cette décision, motivée par un besoin de modernisation et d’adaptation aux nouvelles habitudes de consommation, soulève des questions sur l’avenir des commerces de proximité et la qualité du service.

Acteur majeur de la livraison de colis, Mondial Relay justifie ce virage stratégique par la popularité croissante de ses 7 000 casiers automatiques, au détriment des 11 000 Points Relais traditionnels.

En envoyant une lettre recommandée à de nombreux commerçants, l’entreprise annonce la rupture de leurs contrats, parfois après des années de collaboration. « Après mûre réflexion », explique-t-elle, cette décision s’inscrit dans une volonté de « renforcer sa compétitivité en s’adaptant aux nouveaux usages des Français ». Pourtant, cette « rationalisation » risque de fragiliser un réseau de proximité déjà malmené, en privant les petits commerces d’une source de revenus et de fréquentation. Selon actu.fr, la société reste évasive sur le nombre exact de fermetures et les zones géographiques concernées, laissant planer un flou inquiétant pour les commerçants et les usagers.

La montée en puissance des "lockers", ces casiers automatiques accessibles 24h/24, séduit par leur simplicité et leur disponibilité permanente. Mondial Relay en compte désormais 7 000 unités, un chiffre impressionnant qui illustre sa stratégie de digitalisation. « Les lockers sont largement plébiscités par les consommateurs », affirme l’entreprise, qui voit dans cette technologie une réponse aux évolutions du marché. Marché qui évolue clairement vers l'automatisation et la perte du lien humain, comme du service personnalisé, des éléments essentiels pour les clients attachés à leur commerce local. Une transition qui s’inscrit dans une tendance plus large du secteur de la logistique et de la distribution, où la quête d’efficacité et de réduction des coûts prime souvent sur l’impact social.