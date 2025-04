Paris va transformer son parking Foch en "hub de services urbains"

Le plus grand parking souterrain de Paris, celui de Foch, entre l'Arc de Triomphe et la Place de l'Étoile, va être transformé en "hub de services urbains innovants". Ce chantier, lancé en 2025 par Indigo et Corsalis, réduira de moitié les 2 030 places de stationnement pour y intégrer des espaces logistiques tels qu'un Cyclopark.

Encore une preuve, s'il en fallait, que Paris ne veut plus de voitures ; elle veut devenir une ville hybride. Le parking Foch, monument souterrain de la capitale, va ainsi faire peau neuve : moins de voitures, plus de services. Situé en plein cœur de Paris, il va réduire de moitié ses places de stationnement, passant de 2 030 à 1 000, pour laisser place à un "hub de services urbains innovants". Ce projet initié par Indigo, en partenariat avec Corsalis, vise à transformer les parkings de demain, qui n'auront plus vocation à être de simples lieux de stationnement, mais des espaces multifonctionnels au service de la ville. Pour un investissement de 30 millions d'euros.

Le parking Foch, vieux de 60 ans, devient ainsi le premier laboratoire de cette nouvelle génération de parkings hybrides. Au-delà du stationnement, il intègrera un espace de logistique urbaine de 12 000 m² pour les livraisons du dernier kilomètre, un Cyclopark de 200 places pour les vélos, et une aire pour les autocars de tourisme. Ce projet, à la croisée des enjeux de mobilité douce et de logistique. En déployant des solutions comme les vélos-cargos et les camionnettes électriques, il entend répondre aux problématiques de congestion et de pollution.

L’infrastructure, gérée par Indigo, s’inscrit dans une tendance plus large, celle d’une redéfinition des espaces urbains. "Ce projet n'est pas qu’une transformation physique, c’est une réinvention de la ville", précise un porte-parole d'Indigo. Reste à voir comment les Parisiens s'adapteront, ainsi que les travailleurs et touristes.