Pour 2026, Uber vise les véhicules autonomes

À l’heure où l’Europe cherche à réguler l’IA et à protéger ses emplois, Uber annonce sans détour qu’elle y déploiera ses robotaxis « sûrs, évolutifs et efficaces » dès le début 2026.

Le géant américain s’appuie pour cela sur Momenta, société chinoise experte en conduite autonome, pour équiper ses véhicules d’une intelligence artificielle capable de remplacer (presque) totalement les chauffeurs humains. Ce partenariat stratégique a été dévoilé le 2 mai sur le site Uber Investor, confirmant également une phase de test prévue au Texas fin 2025 avec un autre acteur, May Mobility.

« Cette collaboration allie l'expertise mondiale d'Uber en matière de covoiturage à la technologie de conduite autonome basée sur l'IA de Momenta », a déclaré Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber. Comme le rapporte France Info, l’objectif est de construire une mobilité plus accessible, sans les coûts et les limites humaines. Mais derrière le discours lissé des communiqués, l’annonce interroge. Quels garde-fous pour la sécurité ? Quel avenir pour les chauffeurs VTC, déjà précarisés par l’ubérisation ? Et surtout, pourquoi Uber fait-elle le pari d’une technologie chinoise, dans un contexte géopolitique tendu et de préoccupations croissantes autour de la souveraineté numérique, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe ?

Le débat sur l’emploi, la vie privée et le contrôle algorithmique pourrait s’enflammer à mesure que les robots avancent. Pour l’instant, Uber joue la carte de la discrétion - on ne sait pas quelles villes européennes accueilleront ces véhicules sans conducteur -, mais assure qu'un humain restera à bord pour superviser le trajet. Mais combien de temps encore avant que l’intelligence artificielle prenne définitivement le volant ?