Septaine obligatoire pour tous les voyageurs qui se rendent en Outre-Mer

Les « mesures spécifiques » aux départements d’Outre-Mer annoncées jeudi par Jean Castex entrent en vigueur ce lundi.

Que ce soit dans les Antilles ou dans l’Océan indien, tout voyageur, même français, doit désormais présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, une attestation sur l’honneur stipulant qu’il n’a pas de symptômes et observer une quarantaine de sept jours – avant de refaire un test PCR.

Les mesures ont été promulguées ce week-end par les préfets et concernent donc La Réunion, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe.

Les seules personnes exonérées de ces nouvelles contraintes sont celles qui voyagent directement entre la Guadeloupe et la Martinique.

Liaisons suspendues

Des liaisons aériennes et maritimes sont par ailleurs suspendues. Ainsi les déplacements entre La Réunion et Mayotte ne sont plus autorisés que pour « motif impérieux ». Il n’est presque plus possible, non plus, de se rendre à Mayotte depuis la métropole, et ce pour une durée d’au moins 15 jours.

La Martinique et la Guadeloupe se coupent également de la Guyane : les déplacements aériens ne sont plus autorisés que pour « motif familial, professionnel ou de santé impérieux ».