Des vols de carburant par carte bancaire en raison de la hausse des prix

En période de crise et de nécessité économique, certains ont recours à des stratagèmes pour subvenir à leurs besoins, malgré les ressources qui s’amenuisent. Dans le contexte actuel de forte hausse des prix du carburant, les vols d’essence prennent de l'ampleur. Au siphonage des camions s’ajoute une nouvelle méthode repérée sur le Web, qui permet de voler du carburant par carte bancaire.

Jusqu'à 1000 litres usurpés en quelques minutes, vendus un euro le litre

Le 22 août, France 3 signale un vol de carburant, en pleine nuit, dans une station 24h/24 de Puiseaux dans le Loire. La méthode est relativement simple, mais elle ne fonctionne que dans les stations anciennes dans lesquelles, quand on active une pompe, la pompe voisine s’active également. Après avoir repéré cette faille, les voleurs règlent par carte bancaire une petite somme d’essence sur une première pompe. Cela permet de se servir librement sur la pompe d’à côté. Les trois hommes mis en cause ont déclaré avoir repéré l'astuce sur Internet. Ces voleurs de carburant ont réussi à subtiliser 1 000 litres d’essence en quelques minutes, qu’ils ont revendu sur le marché noir. Cela leur a coûté 6 mois de prison avec sursis.

Les camionneurs s'inquiètent du vol des marchandises

De leur côté, les chauffeurs de poids lourds se plaignent des pertes liées au vol par siphonnage, une pratique qui devient de plus en plus courante. Les chauffeurs sont même forcés de ne plus fermer les réservoirs à clé, par peur que les voleurs ne percent les réservoirs. Avec l’inflation qui ne semble pas ralentir, les transporteurs déjà très préoccupés par les vols des marchandises que les conducteurs doivent livrer, les vols de pièces et de parties entières des camions, comme les roues de secours ou encore les extincteurs, font maintenant face aux vols de carburant qui explosent.