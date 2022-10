"Macron a fait entrer la France dans une guerre" Jean-Frédéric Poisson

Pour cet "Entretien essentiel", nous recevons Jean-Frédéric Poisson, président du parti politique Via, la voie du peuple (ex-PCD), qui analyse l'actualité géopolitique autour du conflit en Ukraine et dresse un bilan sans concession de l'état de la France. "Le président Macron a fait entrer la France dans une guerre sans demander l’autorisation au Parlement", dénonce l'homme politique qui espère une révolte du Parlement et souligne un double langage de la part de l'exécutif à propos du rôle de la France dans ce conflit. L'occasion pour lui de souligner une indignation à géométrie variable de l'État français, resté silencieux au moment de l'invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan le mois dernier. Pour M. Poisson, par ses actions, le gouvernement a généré un "climat de défiance généralisé" à tous les échelons : politique, institutionnel, social et même psychologique. Ce pouvoir "infantilise" les Français, mais ils réagissent par "une acceptation sinon passive, coupable", déplore-t-il. Aussi, il sonne l'alerte sur notre plateau : dans cette "ère de centralisation sans précédent" sous les auspices du progressisme, la France s'engage dans la voie de la surveillance généralisée et du crédit social à la chinoise.