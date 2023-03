Jean Lassalle : "Tous les garde-fous s’effondrent, mais notre civilisation doit continuer de nous élever"

Jeudi 2 mars dernier, nous nous sommes déplacés au salon de l’agriculture situé porte de Versailles à Paris pour y rencontrer Jean Lassalle. L’occasion pour le fondateur du parti « résistons ! » de nous partager les inquiétudes qu’il ressent auprès de la population française, mais aussi de nous délivrer un message d’espoir.

Aujourd’hui, d’après l’homme politique, tous les garde-fous s’effondrent. Qui de mieux que les exposants du salon de l’agriculture, qui vivent au quotidien en relation avec la terre, pour s’en rendre compte ? Jean Lassalle se félicite que le salon soit devenu « une institution », à laquelle les Français sont si fiers de se rendre, mais il y sent aussi une grande anxiété. « Les questions se font de plus en plus cruelles », nous confie-t-il.

La solution à cette inquiétude grandissante serait de reconstruire un idéal et de repenser le vivre ensemble. « La France redescend à toute vitesse les marches qui nous avaient hissés si haut » constate-t-il. Pour lui, nous ne devrions pas abandonner notre civilisation, elle qui a réussi à nous élever jusqu’à présent.

Il nous faut pour cela renoncer au règne du plus fort, et faire descendre quelques élites « de leur Aventin ». D’ailleurs, il persiste et signe au sujet de la vaccination du président de la République et revient sur le rôle de grandes familles de milliardaires à l’aube de ce qu’il appelle « les grandes crises ».

Notre entretien se termine dans une ambiance chaleureuse autour d’une Marseillaise improvisée, au cours de laquelle Jean Lassalle nous conseille de garder l’espérance et de rechercher la spiritualité, plutôt que de s’abandonner à la peur.