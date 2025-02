Dans une interview captivante accordée à France-Soir à Bucarest, George Simion, président du parti roumain AUR (Alliance pour l'Union des Roumains), partage sa vision d'une Europe réinventée. Il est créateur du mouvement MEGA (« Make Europe Great Again »), s'inspire des idées du président américain Donald Trump pour promouvoir une Europe des Nations, par opposition à une Europe unifiée sous la bannière du mondialisme.

Un mouvement inspiré

Lors de l'entretien mené par Xavier Azalbert, George Simion a expliqué la genèse du mouvement MEGA, soulignant les efforts de Trump visant à « rendre sa grandeur à l'Amérique ». Il déclare : « Nous avons vu ce qui se passait avec le COVID, avec le Dr Fauci et l'administration Trump. Avec la perte de liberté que nous avons eu avec la Covid, cela nous a poussés à créer un parti politique ici en Roumanie en 2019. »

Une véritable opposition au système européen actuel où la Roumanie a un vrai rôle

George Simion critique ouvertement l'Union européenne, qu'il accuse d'être déviée de son projet original par des « esprits malades » et des « mondialistes corrompus » comme Ursula von der Leyen. Il aspire à une Europe libérée de la domination de Bruxelles, prônant une « Europe des Nations » où chaque pays conserverait sa souveraineté. « Nous voulons que la scène politique conservatrice apprenne à se connaître », insiste-t-il, en soulignant l'importance de l'unité parmi les conservateurs pour défendre leur vision de l'Europe.

Pour George Simion, la Roumanie possède un rôle crucial à jouer dans cette nouvelle Europe. Il met en avant l'héritage chrétien et historique de son pays, issu de la civilisation grecque et de l'Empire latin. « Nous sommes un peuple ancien », déclare-t-il, soulignant l'importance de préserver cet héritage face aux influences extérieures. Simion affirme que la Roumanie, ayant survécu à de multiples occupations impériales et régimes totalitaires, peut apporter une valeur inestimable à la construction d'un espace européen de liberté et de justice.

Un appel au réveil des peuples

George Simion lance un appel vibrant aux nations européennes, notamment à la France, qu'il qualifie de « géant qui dort ». Conscient des défis posés par les élites mondiales, il exhorte les citoyens à se réveiller et à reprendre le contrôle de leur destin. « Nous croyons au pouvoir des personnes », affirme-t-il, critiquant les manipulations politiques et médiatiques qui, selon lui, cherchent à imposer un « néo-marxisme » uniformisant.

Dans cet entretien essentiel, George Simion révèle un désir ardent de redéfinir l'Europe à travers une coalition de nations souveraines, unies par leurs valeurs et leur histoire communes. Il conclut en appelant à l'éveil des peuples européens, citant la célèbre devise française : « Allons enfants de la Patrie. » Un message qui résume parfaitement sa vision d'une Europe forte et indépendante, fondée sur la liberté et la diversité des nations.