Antoine Villedieu : les policiers en colère, "tout brûle !"

Antoine Villedieu, secrétaire national du syndicat "France Police - Policiers en colère", est l'invité de notre entretien essentiel. L'institution est en souffrance, les policiers aussi. Le torchon brûle entre les policiers et leur administration, entre les policiers et plusieurs franges de la population... Il nous raconte le désarroi qui frappe les policiers, qui ne sont plus affectés aux missions pour lesquelles ils sont rentrés dans la police, décrit le paysage du syndicalisme policier, les difficultés de recrutement, et balaie largement leurs exaspérations et leurs aspirations. Un entretien essentiel pour comprendre ce qui se joue :





NDLR : cet entretien a été enregistré jeudi dernier. Pour la réaction d'Antoine Villedieu et d'autres voix policières au verdict de Viry-Châtillon, voir "Viry-Châtillon : la police sous le choc de la décision de justice"