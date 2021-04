Autotests Covid : Mike Touzard, le jeune PDG de Medakit, au Défi de la vérité

Mike Touzard au Défi de la vérité ! Le jeune entrepreneur, qui a fondé et dirige Medakit à seulement 25 ans, raconte son aventure entrepreunariale, son parcours d'autodidacte, son intuition sur les autotests, ses réponses aux réserves qu'ils peuvent susciter. Il clarifie aussi les propos de Frédéric Baugniet qui avait été l'invité sur le même plateau d'un précédent Défi de la vérité, et met les choses au point sur ce qui relève du discours "commercial" et des propos personnels qui n'engagent pas son entreprise.