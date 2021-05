Gunter Pauli, le prophète de la croissance durable

Faire de la wi-fi avec de la lumière ? Il le fait. Faire du biocarburant avec du chardon ? Il le fait. Un café qui rémunère cinq fois plus les agriculteurs ? Il le fait. Gunter Pauli, entrepreneur, auteur et grand rêveur assumé mais surtout "faiseur" revendiqué, nous présente "l'économie bleue". En d'autres termes, comment générer plus de croissance en s'inspirant seulement de ce que la nature nous offre. Le monde de demain a encore de beaux jours devant lui et le mentor d'Idriss Aberkane nous explique de quelle façon. Son projet : faire évoluer l'utopie de rêve à réalité. Un telle ambition ne suscite qu'une seule question : pourquoi ces innovations n'inondent-elles pas le monde ? Selon lui, nous avons peur d'innover car nous avons perdu la culture du risque.



Personnage haut en couleurs, il répond sans tabou aux questions de FranceSoir dans l'Entretien essentiel :

Il dévoile comment penser le monde de demain dans son livre L'économie bleue 3.0. Toute son actualité est présente sur son site.