Guy Courtois : de la pensée complexe à l'éthique de la vérité

Au travers d'une série de 24 ouvrages portant chacun sur un aspect de la crise sanitaire, Guy Courtois applique ses méthodes de consultant en stratégie expérimenté à l'investigation. Ainsi, il nous offre une riche analyse de la situation globale, avec pour cadre et horizon la "pensée complexe". Son objectif : opposer les opinions des uns et des autres, comparer les recherches scientifiques et étudier objectivement les résultats pour livrer du contenu clair et réfléchi. Pour ce faire, il s'est entouré de nombreux spécialistes, allant du Pr Perronne à Alexis Hernot en passant par Louis Fouché. S'il est principalement reconnu pour son ouvrage et son enquête sur le controversé Didier Raoult, Guy Courtois a couvert de nombreux autres sujets. Il s'est ainsi penché sur la surmortalité, les impacts du confinement, l'impréparation du gouvernement, les lobbies pharmaceutiques, la politique de la peur, et bien d'autres choses encore.

Au cours de cet entretien, il nous présente ses ouvrages, publiés par Investigation éditions, en expliquant sa démarche :