Hervé Vilard au Défi de la vérité : "on vit comme des sauvages, il faut réapprendre à vivre"

Hervé Vilard a relevé le défi ! Le chanteur du célèbre titre Capri c'est fini nous offre une riche introspection sur sa vie, son enfance d'orphelin, revient sur son son succès en France et en Amérique du Sud. Il livre son constat sur la société, et raconte même les retrouvailles tardives avec sa mère grâce à France-Soir ! Rencontre avec une célébrité de la musique française pour qui le luxe est dans les choses simples et qui a trouvé une philosophie pour rester authentique malgré la gloire, ou encore son avis sur le manque de solidarité dans la société moderne. Hervé Vilard répond aux questions de Richard Boutry :