Joachim Son-Forget : le grand Défi de la vérité

Joachim Son-Forget a relevé le défi ! Médecin radiologue, député des Français de l'étranger (pour les résidents en Suisse et au Liechtenstein, élu en 2017), il avait fait grand bruit en 2018 avec ses nombreuses saillies sur le réseau social Twitter, qui lui avaient apporté notoriété mais l'avaient aussi conduit vers la sortie de la majorité parlementaire. Des salves provocantes que l'agitateur revendique aujourd'hui comme délibérées, et même planifiées : il s'agissait autant de "percer" (pour reprendre le terme consacré par réseaux sociaux et forums Internet, dont il avait utilisé les nombreux codes, y compris les plus provocateurs), que de mettre en lumière jusqu'à l'absurde les travers du monde politico-médiatique.



L'agitateur est-il aujourd'hui assagi ? Homme aux passions multiples et éclectiques (musique, armes, science, pop culture...), Joachim Son-Forget pratique volontiers le contre-pied, permanent, prend des positions iconoclastes, est rarement là où on l'attend.









Engagé sur les terrains parlementaire (commission d'enquête à l'Assemblée), médical (il a pris des gardes) et scientifique (du plus croquignolesque : il nous raconte le dévoilement du "LancetGate"... au plus sérieux, puisqu'il a signé des publications dans des revues, sur la vitamine D ou l'inefficacité des mesures de confinement), il s'est investi sur tous les fronts liés au covid, tâchant de tenir une ligne d'analyse critique qui ne bascule pas dans l'excès, mais sans perdre son franc-parle.

Tourné vers l'étranger (ses origines coréennes, son installation en Suisse, sa passion pour les Balkans - jusqu'à devenir citoyen kosovar en 2018), mais enraciné - il a grandi à la campagne, en Haute-Marne, et revendique son attachement à cette France rurale ; venu de la gauche libérale mais en rupture de ban avec la République en marche ; ne cachant pas à quel point Emmanuel Macron l'a déçu, mais communiquant toujours avec lui ; lorgnant vers la droite conservatrice sur certains sujets - inquiet de la fuite en avant bioéthique et attaché à la préservation d'une certaine "finitude", il avait signé une tribune remarquée intitulée “Voulons-nous réellement des enfants qui naissent sans savoir d’où ils viennent ?”, s'appuyant sur sa vie d'enfant adopté ; n'ayant pas une approche carriériste de la politique mais annonçant porter ses idées à la présidentielle de 2022... Il cultive les paradoxes. Complexité ou grand écart ?



Un grand Défi de la vérité avec un trublion non dénué de réflexion, capable de passer sans transition d'une réflexion osée à une analyse posée.