Me Teissedre : "les Etats totalement défaillants, une logique avant tout industrielle"

Jean-Charles Teissedre, avocat au barreau de Montpellier, et désormais bien connu de nos lecteurs puisqu'il avait notamment été l'invité d'un de nos Debriefings avec Jean-François Lesgards, est l'invité de "l'Entretien essentiel" : il nous explique les procédures judiciaires pour tenter d'obtenir une recommandation temporaire d'utilisation (RTU) de l'ivermectine auprès des autorités sanitaires, via une procédure au Conseil d'Etat. Il livre également son analyse des blocages de ces traitements : comment en sommes-nous arrivés à ce que des questions médicales et scientifiques soient arbitrés par des juges ?