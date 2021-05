Nicolas Vidal, Putsch média : "On a abruti les gens pendant 20 ans"

Nicolas Vidal, journaliste indépendant fondateur de Putsch Media, vient de publier le livre "Médias : le grand errement" dans lequel il explore les raisons et conséquences du désamour et de la défiance d'une partie des Français pour les médias et la parole médiatique.

Invité de L'entretien essentiel, il rappelle que "l'information est un bien public" et estime que les Français sont des "gens responsables" capables de discernement et doués de "bon sens populaire". Fustigeant "l'invisibilisation de la France périphérique", il déplore un certain "mépris de classe" à l'égard de ceux qu'il considère comme les "perdants de la mondialisation", "les trahis de la promesse libérale", ces personnes que selon lui on a "abruti pendant vingt ans" à coup "d'hédonisme imposé" pour mieux les endormir.

Ainsi "on assiste à l'effondrement de paroles qui étaient légitimes, qui étaient importantes" et la crise sanitaire finira de "balayer" ce qu'il restait de ces paroles "médiatique, politique" et aussi "médicale".