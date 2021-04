Sophie Tissier (Force jaune) au Défi de la vérité : les Gilets jaunes, et maintenant ?

Sophie Tissier a relevé le défi ! Coordinatrice de Force jaune, militante et activiste de longue date, l'engagement et... la controverse l'accompagnent. Figure du mouvement des Gilets jaunes depuis fin 2018, elle est contestée par certains d'entre eux, allergiques qu'ils sont aux récupérations personnelles. Elle s'en défend pourtant, et c'est sur le plateau du Défi de la vérité, qu'elle a choisi de raconter son parcours personnel et militant, les origines du mouvement qu'elle a accompagné et porté, ses déboires et ses perspectives.



Elle prolonge aujourd'hui son combat en luttant contre ce qu'elle "ne craint pas d'appeler dictature sanitaire", au sein de "Paris pour la liberté" et sera encore dans la rue ce samedi après-midi fontaine des Innocents, pour une opération tractage cette fois-ci. Sophie Tissier ne se laisse pas abattre par les critiques et continue donc de déployer toute son énergie à déjouer les coups bas des puissants ou de mauvais camarades : face à Richard Boutry, la vérité d'une femme engagée.