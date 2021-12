Carlo Brusa : "Notre but, c'est de réussir en utilisant une arme qui s’appelle le droit"

Carlo Brusa était notre invité sur le plateau de FranceSoir, lundi 20 décembre 2021. Figure judiciaire de l'opposition contre les politiques sanitaires du gouvernement, son association "Réaction19" est très active pour lutter par le droit, dans les tribunaux : « Le premier confinement était un coup d’État du gouvernement, le président n’avait pas le droit de nous enfermer ».

Attristé de voir que les avocats ne se rangent pas, en tant que citoyens, au côté de la population dans les manifestations, il appelle les juristes à prendre davantage leur métier à cœur pour se comporter comme des « fantassins de la liberté ».

Dans cet entretien, Carlo Brusa fait un retour sur son combat depuis plus d’un an et demi, l’histoire de Réaction19, ses objectifs, ou encore sur la situation sanitaire : « Aujourd’hui quand on parle d’État de droit, plus rien n’est respecté. Je ne fais que poser des questions. Mais, si demain je demande à un médecin : dites-moi le contenu de ce produit avec lequel vous allez me piquer, parce qu'il utilise un traitement pour lequel il n’a pas reçu d’habilitation. Quand je demande qu’on me prouve bien que ce produit immunise, on ne me répond pas. »

Une interview axée sur la place du droit dans cette crise sociale : « Ce dont les gens ont besoin, c'est d’une lumière, on veut voir le droit réussir, peu importe que ce soit une victoire de Di Vizio, de Protat, de Brusa, je n’ai pas besoin de mon étendard, ça je m’en fout, ce dont on a besoin, c'est de s’unir. Le droit nous permet de ne pas avoir besoin d’être révolutionnaire et d’aller prendre une mitrailleuse. »