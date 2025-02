Dans ce debriefing exclusif France-Soir, le sénateur Ron Johnson partage sa vision sur les bouleversements politiques et sociaux survenus depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. En abordant des sujets allant de la politique intérieure à la scène internationale, il a mis en lumière des transformations majeures et des enjeux de taille pour l'avenir.

Une présidence audacieuse et déterminée : dès le début de l'entretien, le sénateur Johnson a loué l'audace et la rapidité avec lesquelles Donald Trump a utilisé son pouvoir exécutif pour honorer ses promesses de campagne. « Il est très agréable de voir avec quelle audace, quelle rapidité et quelle détermination le président Trump a agi », a-t-il affirmé. L'une des mesures les plus notables est la sécurisation renforcée des frontières américaines, un acte qui, selon lui, a radicalement changé la situation migratoire du pays.

Éradication du "wokisme" radical : Ron Johnson a également souligné les efforts de l'administration Trump pour éradiquer ce qu'il appelle le "wokisme radical" non seulement au sein du gouvernement, mais aussi d'autres institutions dépendantes du financement public. Cette lutte contre les idéologies de gauche radicale est, selon le sénateur, essentielle pour restaurer la confiance du public dans les institutions.

Esquisse de paix : sur le plan international, le sénateur a évoqué les progrès vers la paix au Moyen-Orient. Ainsi que la paix en Ukraine qu’il attribue aux dialogues directs entre Trump, Elon Musk et Vladimir Poutine. « Donald Trump est dévoué à ce que la guerre en Ukraine cesse « , a-t-il déclaré, exprimant l'espoir que ces efforts diplomatiques conduiront à une résolution du conflit.

Vitesse et confiance : un autre aspect crucial abordé par Johnson est la vitesse des changements sous l'administration Trump. « Nous ne sommes vraiment pas habitués à cette vitesse », a-t-il admis. Cependant, il considère cette rapidité d'action comme un facteur clé pour rétablir la confiance dans les politiciens et les institutions.

Enquêtes et pouvoirs du sous-comité : en tant que président du sous-comité d'enquête permanent, Ron Johnson a souligné l'importance de la transparence et de la responsabilité gouvernementale. Il a exprimé son engagement à utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris les assignations à comparaître, pour obtenir des réponses sur des sujets aussi sensibles que la gestion de la crise du COVID-19 et les relations entre le gouvernement et les médias. « Je suis très sérieux quand je dis que je veux savoir qui, au sein du gouvernement, a incité ou ordonné à Facebook de censurer », a-t-il insisté, se référant aux actions de censure présumées pendant la pandémie.

Vaccins et responsabilité : l'entretien a également touché des questions controversées concernant les vaccins, notamment la protection en matière de responsabilité dont bénéficient les fabricants. Johnson a critiqué cette protection, affirmant qu'elle doit être revue pour assurer une plus grande responsabilité des fabricants de vaccins.

Un appel à la liberté : en conclusion, Johnson a lancé un appel vibrant à la préservation de la liberté, un principe qu'il considère comme fondamental pour la prospérité des nations. « À mesure que le gouvernement se développe, la liberté recule nécessairement », a-t-il averti, enjoignant les citoyens du monde entier à protéger jalousement leur liberté.

Ce debriefing avec le sénateur Ron Johnson révèle non seulement les changements profonds initiés sous l'administration Trump, mais aussi les défis colossaux qui attendent les États-Unis et le monde. Dans un contexte de tensions politiques et sociales, l'appel à la responsabilité, à la transparence et à la préservation des libertés individuelles résonne comme un impératif pour l'avenir.