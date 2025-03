Une citoyenne américaine persécutée politiquement par la cour suprême brésilienne ?

Le cas abordé dans cet article a acquis une notoriété internationale lorsque Elon Musk, propriétaire de X, l’a qualifié de « problématique » le lundi 3 mars 2025. Ces enjeux sont multiples tant sur la souveraineté que sur la politique nationale, les réseaux sociaux et la censure. En effet, Flávia Cordeiro Magalhães aurait été victime de persécutions politiques hors du Brésil par la Cour suprême brésilienne dirigée par Alexandre de Moraes !

Son histoire a commencé lorsqu’elle a participé à une manifestation et a publié des accusations au sujet d'irrégularités électorales lors des dernières élections brésiliennes.

Depuis, elle fait l'objet de représailles et d'abus, notamment le refus systématique d’accès aux dossiers judiciaires, mais elle a aussi fait l'objet de menaces de « prison préventive » et de nombreuses autres mesures illégales de persécution politique.

Dans cet entretien, nous évoquons les événements qui l’ont conduite à prendre position publiquement jusqu’aux conséquences auxquelles elle est confrontée aujourd’hui.

Le sénateur Marcos do Val a déclaré le 6 mars, lors d’un « space » sur X :

« Les grandes entreprises technologiques Big Tech + une cour suprême corrompue ou financée peuvent agir pour orchestrer un coup d’État comme nous l’avons vu en 2020 aux États-Unis et en 2022 au Brésil. »

André Marsiglia, avocat et professeur de droit constitutionnel, affirme que la décision, du juge Moraes de la cour suprême brésilienne, de décréter la détention provisoire d’une citoyenne américaine est irrégulière, illégale et porte atteinte à la souveraineté des États-Unis.

Irrégulière , car, selon les informations disponibles, Flavia n’a pas été personnellement informée des obligations qu’elle aurait dû respecter.

Une notification est requise habituellement et aucun officier de justice des États-Unis n’a fait parvenir cette notification à Flávia. Le non-respect d’une ordonnance irrégulière ne peut pas entraîner une arrestation.

Illégale, car les lois et décisions brésiliennes ne peuvent pas s'appliquer à des citoyens américains sans que cela ne passe par la validation d'une autorité américaine.

Une loi brésilienne ne peut pas imposer son exécution à l'étranger.

Une décision ne peut pas non plus faire de même. C’est une aberration qui viole la souveraineté des États-Unis.

De plus, pour quelle raison Alexandre de Moraes de la cour suprême brésilienne décide-t-il au sujet des publications d’une citoyenne américaine ?

Quel rapport cela a-t-il avec les compétences de la Cour Suprême fédérale (STF) ? Évidemment aucun.

Cette affaire aura une grande répercussion !

André Marsiglia affirme que les décisions répétées de Moraes visant à atteindre des citoyens américains et leurs données constituent une violation de la loi Magnitsky, sanctionnant ceux qui portent atteinte aux droits des citoyens américains.

La loi Magnitsky, adoptée en 2012 aux États-Unis, sanctionne les individus impliqués dans des violations des droits humains, initialement en Russie, après la mort de Sergueï Magnitsky, un avocat dénonçant la corruption.

Elle impose des interdictions de visa et le gel des avoirs.

Depuis, elle s’est élargie pour viser des responsables dans d’autres pays.

Il existe aussi le projet de loi américain « No Censors on Our Shores Act », proposé en 2025 par María Elvira Salazar et Darrell Issa, visant à protéger la liberté d’expression des citoyens des États-Unis.

Il interdit l’entrée ou permet l’expulsion d’officiels étrangers qui censurent des Américains sur le sol américain, en violation du Premier Amendement.

En modifiant la loi sur l’immigration, il classe des officiels comme inadmissibles ou expulsables. Il cible des cas comme celui du juge brésilien Alexandre de Moraes, critiqué pour ses actions contre des Américains. Adopté à l’unanimité par le Comité judiciaire, il renforce la défense des droits constitutionnels face aux ingérences étrangères.

Affaire à suivre…

