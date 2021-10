En Italie, la percée aux municipales d'un nouveau parti opposé à l'obligation vaccinale : Alessandra Bocchi, du mouvement 3V

« En Italie, beaucoup de personnes ont choisi de changer le paysage politique. » Dans ce debriefing, Alessandra Bocchi, présidente du parti politique Movimento 3V (« nous Voulons la Vérité sur les Vaccins ») nous parle du « Green Pass » entré en vigueur le 16 octobre dernier.

Dernière étape de la campagne vaccinale italienne, cette obligation nouvelle prendrait ses origines lors d'un voyage effectué, en 2014, par le ministre Beatrice Lorenzin et le patron de l'AIFA (l'ANSM italienne), le professeur Sergio Pecorelli, aux États-Unis. Suite à leurs échanges avec Barack Obama, alors président des États-Unis et avec différentes personnes influentes, l'Italie a été désignée fer de lance de la vaccination pédiatrique dans le monde.

Selon Mme Bocchi, ce voyage de 2014 illustre un état de fait qu'elle déplore : l'Italie se trouve dans un état de soumission, elle n'est pas souveraine tandis que le problème auquel nous sommes confrontés depuis 2020 est en réalité créé par les « globalistes ». Chaque pays doit maintenant apprendre à agir en souverain.

Elle revient sur la personnalité de l'homme d'État, Enrico Mattei (1906-1962), dirigeant de l'Ente Nazionale Idrocarburi. Patriote et résistant, Mattei a défié les multinationales anglo-américaines du pétrole pour hisser l'Italie, alors ruinée par la Grande Guerre, au rang des grandes puissances industrielles. La campagne de presse contre les prétendus « No Vax » aujourd'hui, rappelle étrangement celle d'Indro Montanelli dans le Corriere della Sera contre le parlementaire. Mme Bocchi souligne que le député était, comme M 3V, difficile à ranger dans une case. Quoique catholique et de droite, son action traversait toutes les lignes de démarcation des partis et il a noué d'excellentes relations avec l'Algérie, où il est vénéré, avec l'URSS et avec la Chine.

Enrico Mattei, ancien industriel et député italien

Pour ce qui est de l'état de la jeunesse italienne aujourd'hui, Mme Bocchi considère que la propagande pro-vaccinale est extrêmement tordue, axée sur l'hédonisme : se faire vacciner pour pouvoir continuer à profiter des divertissements. L'esprit critique de la jeunesse, dit-elle, n'est pas non plus sollicité par les formes de musique infantilisantes qui sont à la mode telles la techno, le dubstep, la trap, entre autres qui s'avèrent étouffoirs de la pensée. Cependant, elle observe depuis quelques semaines que de plus en plus de jeunes se joignent aux manifestations anti-"green pass". Finalement, appelant à la « résistance créatrice », elle se félicite du succès du nouveau canal de réinformation créé le 2 novembre 2020 par Riccardo Rochesso et le candidat M 3V à la mairie de Rome, Luca Teodori ; ce canal, qui s'appelle Cento Giorni da Leoni (proverbe italien : "mieux vaut vivre 100 jours en lion que 1000 jours comme une brebis") enregistre désormais plus de cinq millions de vues par mois, avec jusqu'à 300 000 vues par émission.

Luca Teodori, premier secrétaire du parti 3V

Le Mouvement 3V est né en 2019 des soupçons de pères de famille et citoyens concernant les accidents vaccinaux et l'impact sur le système immunitaire des dix vaccins pédiatriques soudainement rendus obligatoires, en 2016.

À Rimini, avec 4,3% des voix dans les dernières élections municipales, et à Trieste (environ 4,5% des voix) M 3V dépasse désormais Cinque Stelle (mouvement cinq étoiles) - qui perd la moitié de ses électeurs lors de ces dernières élections - et a fait élire deux conseillers municipaux. Par contre, dans les grandes villes entourées de banlieues, où la logistique, la couverture de presse et le financement priment, M 3V a obtenu environ 0,50% des voix.

Depuis 2020, seul M 3V s'oppose frontalement aux mesures anticonstitutionnelles imposées, et ce faisant, est devenu le sixième ou septième parti politique d'Italie avec environ 30 000 adhérents. La plateforme de M 3V, quoiqu'encore rudimentaire, appelle à l'arrêt immédiat des opérations de privatisation et financiarisation de la santé et des biens publics, la réouverture de toutes les structures publiques démantelées et la garantie de la primauté du bien commun sur le profit privé. Sur le plan de la famille, elle réaffirme que les enfants ne sont pas la propriété de l'État, mais la responsabilité des parents. Toute intervention étatique doit être limitée aux cas d'extrême nécessité. M 3V rejette l'éducation à distance comme hautement préjudiciable pour le développement psycho-physique et intellectuel des jeunes, qui ont besoin de contacts directs. Le parti appelle à un soutien massif aux PME, qui sont la colonne vertébrale économique de l'Italie, et aux autres secteurs ayant souffert des mesures dites anticovid.

Organisée, la fondatrice du parti 3V explique les points clés, urgent à traiter, de leur combat : « lutte contre la vaccination obligatoire et le passeport sanitaire, dit « pass vert », en Italie. » La présidente poursuit : « Rejet général des mesures prises aux niveaux nationales et régionales contre la propagation du Covid-19. Soutien aux soins à domicile et à la prévention primaire pour traiter et prévenir le Covid-19. Opposition à tout dispositif empêchant notre monde dans le domaine médical et scientifique, au regard du principe de vérité, de communication et de l’intégration des connaissances, nous demandons à ce que la recherche scientifique soit libre. »

