Midterms 2022: "Une contreperformance monumentale des républicains que les sondages n’ont pas vue" Anthony Lacoudre

La vague républicaine annoncée pour les élections de mi-mandat aux États-Unis n’était pas au rendez-vous. « Une contreperformance monumentale des républicains que les sondages n’ont pas vue », contrastée par la victoire écrasante de Ron DeSantis en Floride, analyse dans ce "Debriefing" Anthony Lacoudre, avocat fiscaliste basé à New York et correspondant de FranceSoir aux États-Unis. Si les républicains sont en passe de reprendre la majorité à la Chambre des représentants, les démocrates résistent mieux qu'ils ne le prévoyaient. La chambre haute du Congrès, le Sénat, est encore disputée et la majorité devrait se gagner d'une courte tête. Quelles seront les conséquences de ce scrutin ? Les États-Unis vont entrer dans une période de « divided government ». Aussi, « les lois qui vont passer feront l’objet d’un compromis très fort, sinon il n’y aura rien », explique notre correspondant, qui précise : « Aux États-Unis, comme les lois doivent être adoptées dans les mêmes termes par les deux chambres, par le simple fait que les républicains l’aient emporté à la Chambre des représentants, l’agenda législatif de Biden est bloqué ».