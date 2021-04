David Gall, l'engagement politique et le handicap : "nos villes ne sont pas assez adaptées"

Ancien conseiller municipal à Granville et désormais dans l’opposition à Donville-les-Bains, David Gall s’est engagé sur la liste de la sénatrice Nathalie Goulet (UDI) pour les élections régionales.

Son histoire n’est pas courante : on ne parlera jamais assez du handicap et de la manière dont la société l’intègre.



Engagé en politique, David Gall s'est retrouvé en situation de handicap il y a 15 ans suite à un accident vasculaire cérébral : il nous raconte son parcours, les soutiens qu’il a reçus et les combats qui sont les siens afin de faire du handicap un atout. Le soutien de son entourage est clé et lui fournit la force nécessaire pour prendre ce combat pour les autres. Le courage d'un élu, le combat d'un homme :