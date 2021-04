Dr Francisco G. Emmerich : "Les traitements précoces marchent"

Le docteur Francisco G. Emmerich, docteur en Physique et ingénieur Brésilien de l’université d’Espirito Santo, était l'invité de notre débriefings. Il nous présente avec enthousiasme ses travaux où il a pu comparer l'impact du coronavirus à travers plusieurs États du Brésil. Certains de ces États ont cinq fois moins de mort que d'autres. Le Dr Emmerich nous questionne également : les traitements précoces marchent, alors pourquoi ne sont-ils plus en pharmacie ?



Durant la première partie de l’épidémie, il a perdu un proche qui n’a pas été soigné. Etant proche de Porto Seguro dans l’état de Bahia, il s’est intéressé aux bons résultats de cette ville qui faisait usage de traitements précoces. Fort de ses observations, il a fait une étude plus complète sur chaque état afin de comprendre les corrélations entre usage des traitements précoces et les courbes épidémiques. Ayant analysé en tant que professeur sans lien d’intérêt les données, il a décidé de publier cette étude dans un journal international réputé. Cette étude a été revue par les pairs et conclut au facteur qui différencie principalement la bonne performance de l’état du Para au Nord du Brésil et l’état voisin l’Amazonas. Para a recommandé, utilisé les traitements précoces et Amazonas non – résultat 5,5 fois plus de décès en seconde vague.

Interview doublée en français : doublage : Jeanne traduction

Interview originale [English] :