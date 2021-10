Général Diamantidis : OTAN, "stopper ce train fou avant qu'il ne soit trop tard" ? Première partie

Général de brigade aérienne, ancien pilote de chasse, le général Diamantidis a été chargé à partir des années 1990 de missions internationales parmi les plus sensibles, traitant en particulier de l'ex-Yougoslavie et surtout, de l'Iraq. Il a ainsi été acteur et témoin direct d'évènements stratégiques dont les répercussions se font sentir – cruellement – de nos jours. Aujourd'hui en retraite, il est engagé au sein du Cercle de réflexion inter-armées (CRI), au nom duquel il nous parle aujourd'hui.

Formé d'environ 60 officiers et quelques civils, le Cercle est une “entité indépendante de réflexion sur tous les problèmes liés à la Défense”, il “n’exprime pas la doctrine officielle et n’engage que lui”. Le Cercle s'est donné comme objectif de “mobiliser les énergies, notamment des anciens, au profit de tout le personnel en activité, pour créer une solidarité intergénérationnelle afin de mieux se faire entendre des décideurs politiques, de l’opinion publique et contribuer ainsi à replacer l'Armée au cœur de la Nation dont elle est l'émanation.” Le Cercle est soutenu par la Saint-Cyrienne, l'Association de soutien à l’armée française (ASAF) et par l’Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR), issus des Sentinelles de l’agora, un club d’officiers supérieurs et généraux en deuxième section.

La publication la plus récente du CRI, “Stratégie globale contre l’islamisme et l’éclatement de la France” a été transmis aux présidents des groupes politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat, aux ministres des Armées, de l’Intérieur, de l’Éducation nationale, etc. le 14 avril 2021.

Cependant, c'est au printemps 2021 que le CRI s'est fait connaître du grand public avec un billet publié le 11 mars dans le journal Capital et qui éclata comme un coup de tonnerre. Signé par le général Diamantidis, intitulé “Il faut stopper ce train fou avant qu’il ne soit trop tard !”, republié en plusieurs langues, le billet prend la forme d'une lettre ouverte au secrétaire général de l'OTAN Gerhard Stoltenberg. Le Général y explique en termes intelligibles au profane le notoire document OTAN 2030, et le danger existentiel que représente actuellement pour l'Europe le changement de doctrine de l'OTAN.

Parmi les thèmes traités par le général Diamantidis dans ce premier volet : l'alignement total des positions de l'Union européenne/Commission européenne sur celles de l'OTAN ; le glissement de doctrine traduit par des exercices militaires de l'OTAN désormais explicitement anti-russes ; l'encerclement de la Russie par l'OTAN, la poussant dans les bras de la Chine de manière peut-être définitive ; le déséquilibre patent entre d'une part, le budget militaire russe et d'autre part, celui des pays de l'OTAN et des États-Unis, déséquilibre massivement en faveur de ces derniers, mais occulté par les médias mainstream ; la tranquille adoption par l'OTAN d'une doctrine qui prône l'utilisation d'armes nucléaires tactiques sur le sol européen ; la mise en cause, en ces circonstances, de la doctrine française de dissuasion.

A paraître demain : deuxième volet