Jean-Dominique Michel : le grand debriefing

Le grand debriefing avec Jean-Dominique Michel, anthropologue spécialiste de santé publique.

Après son exposé lors de la réunion du Conseil Scientifique Indépendant, Jean-Dominique Michel nous accorde un entretien pour évoquer la pandémie d’une manière assez inédite. En prenant un peu de hauteur, il essaie d’expliquer la polarisation des camps de médecins, scientifiques et citoyens qui s’opposent, les uns aux traitements précoces en expliquant que "ça ne marche pas", les autres aux normes et diktats d'institutions qui ont perdu le contact avec la réalité et l'éthique.



On évoque le rôle de l’éducation, des processus normatifs qui coupent les ailes à la créativité, ainsi que le rôle des influences externes (laboratoire pharmaceutiques, organisations scientifiques), et l'influence des nations (Suisse, France, GB, USA, Chine) ou des instances supranationales (OMS, Gates Foundation).

S’il devait y avoir une action en justice, quelle serait-elle ?