L'abandon français : Un cri du cœur pour réveiller les consciences - un livre de Jean-Loup Izambert et Claude Janvier

L'abandon français est un livre percutant co-écrit par Claude Janvier et Jean-Loup Izambert, deux figures bien connues pour leur plume acérée et leur capacité à secouer les esprits. Dans cette interview, ils partagent leurs réflexions sur l'état actuel de la France et les raisons qui les ont conduits à écrire ce livre. Leurs propos, riches en histoire et en humour noir, révèlent un profond désarroi face à ce qu'ils considèrent comme une dérive dangereuse de notre pays. Ce livre arrive à point nommé après la publication d'un édito "ont-ils tué le rêve français ?"

Une collaboration atypique - Claude Janvier et Jean-Louis Izambert se sont rencontrés lors d'un salon du livre dans le Lot, une rencontre qui a donné naissance à une amitié et à une collaboration fructueuse. « On se complète bien », déclare Claude Janvier. Jean-Loup, fort de ses 50 ans de journalisme d'investigation, apporte la rigueur factuelle, tandis que Claude, avec son esprit polémiste, insuffle un ton incisif et parfois sarcastique à leurs écrits.

Un constat alarmant sur la France - Le livre s'articule autour de cinq sections et quinze chapitres, abordant divers sujets qui illustrent l'abandon progressif de la France. Parmi les thématiques abordées, l'accroissement de la pauvreté, la crise du logement, et le recul de la langue française sont autant de symptômes d'une société en crise. « Où en est cette société ? » s'interroge Jean-Loup Izambert, en soulignant les défis auxquels la France fait face, tels que la montée du phénomène LGBT ou encore la disparition de l'innovation technologique qui faisait autrefois la fierté du pays.

Une critique acerbe de la politique française - Les auteurs ne mâchent pas leurs mots lorsqu'ils évoquent les responsables politiques. Selon eux, l'oligarchie financière a pris le contrôle des leviers du pouvoir, rendant les politiciens incapables de défendre les intérêts des citoyens. « Depuis 1974, une minorité de Français vote pour des gens qui font tous la même politique », déplore les auteurs. Ce constat est partagé par une majorité de Français, comme en témoignent les sondages France-Soir/BonSens.org mentionnés durant l'interview par Xavier Azalbert.

Le poids de l'histoire - L'un des aspects les plus intéressants du livre réside dans l'utilisation de références historiques pour illustrer cet abandon français. Les auteurs remontent jusqu'à Vercingétorix pour évoquer la résilience ou l'absence de celle-ci, dans l'histoire de la France. Cette plongée dans le passé sert de miroir à la situation actuelle, soulignant les erreurs répétées et les opportunités manquées.

Un appel à l'action - Malgré les constats terribles décrits dans ce livre, Claude Janvier et Jean-Loup Izambert arrivent avec de l'humour noir à ne pas perdre le lecteur et surtout apportent une touche d'espoir. Ils exhortent les Français à se réveiller et à reprendre le contrôle de leur destin. « Il est temps d'arrêter de servir la soupe aux Américains », affirme Claude Janvier, appelant à une désobéissance civile non violente pour contrer les dérives actuelles. Les auteurs encouragent également les citoyens à soutenir les médias libres et indépendants, véritables bastions de l'information non biaisée.

Une note d'espoir - La conclusion de l'interview laisse entrevoir une lueur d'espoir. Les auteurs reconnaissent que de nombreux Français prennent conscience des problèmes et cherchent des solutions. « Il y a une forte volonté de changer les choses », assure Jean-Loup Izambert. Cette prise de conscience pourrait être le prélude à un réveil national, pour peu que les citoyens s'unissent et agissent ensemble.

En définitive, « L'abandon français » est bien plus qu'un livre de constat. C'est un cri du cœur, un appel à l'engagement et à la réflexion. En plongeant dans cet ouvrage, le lecteur est invité à s'interroger sur son rôle dans la société et sur les moyens de redonner vie au rêve français. La France, terre de résistants, saura-t-elle relever le défi ? C'est à chacun d'en décider.



Le livre paraitra le 11 février 2025 aux éditions Jean-Cyrille Godefroy - https://www.editionsjcgodefroy.fr/livre/bilan-noir/