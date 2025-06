Le 25 mai 2025, L’Impertinent, média suisse indépendant reconnu pour son journalisme d’enquête rigoureux avec vérifications écrites, publie une interview exclusive du Dr Jay Bhattacharya, directeur des NIH et co-auteur de la Great Barrington Declaration. De professeur à Stanford à directeur des NIH, il a traversé une période tumultueuse où il était considéré comme un paria. « Il a été calomnié, harcelé et même censuré par Twitter », explique Amèle. Pourtant, aujourd'hui, il est à la tête des NIH, avec une mission claire : restaurer l'intégrité scientifique.

Dans son interview avec Bhattacharya, ce dernier dénonce certaines actions de l’OMS, de la modification de la définition de l’immunité collective, à la censure de discours sur les vaccins et la politisation de la science. Selon lui, l'organisation a « manipulé la science afin de promouvoir sa propagande pendant la pandémie ». Amèle Debey souligne que Bhattacharya reproche à l'OMS d'avoir perdu la confiance du public et de s'être détournée de sa mission de protection des plus démunis. « L'OMS a recommandé les confinements, protégeant ainsi les citoyens les plus riches, alors qu'elle est censée être là pour protéger les plus démunis », souligne-t-elle.

Les propos percutants de Bhattacharya, trouvent un écho sur X, mais aussi à l’OMS !

Ce 8 juin, l’OMS contacte L’Impertinent. Une personne, se présentant comme étant du département communication, se met à lui signaler des « erreurs factuelles » sans les détailler par écrit. Le média, fidèle à sa méthode d’enquête et de vérification, fait un travail minutieux de vérification des déclarations et, malgré plusieurs relances à l’OMS restées lettres mortes, Amèle Debey publie ses réponses aux points soulevés oralement par l’OMS. « Il m'a fallu vérifier chaque point soulevé et répondre de manière factuelle », raconte-t-elle.

Cette démarche, bien qu'exigeante, souligne l'importance de la rigueur journalistique et de la vérification des faits. Une réponse détaillée que l’on peut lire dans son article : « Quand l’OMS relève des « erreurs » dans un article de L’Impertinent », où elle maintient que les déclarations de Bhattacharya sont largement étayées, notamment sur l’immunité collective !

Cette affaire s’inscrit dans une méfiance croissante envers l’OMS, critiquée pour son opacité et sa gestion de la pandémie. La réaction de l’OMS, perçue comme une tentative de contrôle du récit, renforce la défiance envers les institutions qui donne un sentiment d’amateurisme.

Ce debriefing offre un regard sur les enjeux de la santé publique et du journalisme en période de crise. Amèle Debey met en avant la nécessité d'un journalisme indépendant et rigoureux, capable de poser les questions difficiles et de tenir tête aux institutions puissantes. C'est son devoir.