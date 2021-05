Irène Grosjean, naturopathe : « médecine de santé ou médecine de maladie »

Suite à l’interview bien suivie de la naturopathe Catherine Malpas sur comment booster son immunité pour se protéger du coronavirus, nous avons pu débriefer avec Irène Grosjean. A 89 ans, elle n’est plus à présenter et prône les mérités de la naturopathie qui fait de plus en plus d’émule en France pour retrouver les voies de la santé depuis plus de 60 ans. Sur son site internet, elle se présente comme docteur en naturopathie depuis 1958. Elle fait la différence entre la médecine de santé et la médecine de maladie. Son livre « la Vie en Abondance » a rencontré un franc succès, qu'elle a connu avec plusieurs millions de vues sur YouTube et Facebook.

Et si... notre santé était le résultat de principes de vie fort simples ? Et si... une certaine hygiène de vie pouvait nous permettre de vivre jusqu'à un âge avancé avec plein d'énergie, de mobilité et sans douleur ? Et si... des méthodes ancestrales comme le jeûne, les purges et les monodiètes pouvaient prévenir et guérir nombre de nos maux ? Et si... le nettoyage de nos humeurs pouvait booster notre humeur et chasser nos angoisses ? Et si... une certaine manière de penser et d'agir pouvait nous conduire à l'expérience tant recherchée d'un véritable bien-être ? Et si... nous étions réellement les architecte de notre vie et capable de la transformer à n'importe quel moment ? D'une santé vraie, totale et naturelle sur tous les plans...

Dans ce debriefing audio, elle revient sur les clés de la santé, la perte de bon sens ou de notre instinct animal et sur le fait que la population s’auto-empoisonne sans vraiment réagir :