Les États-Unis à l'ère Trump/RFKjr, vers un tournant dans la santé publique ? Debriefing avec Nicolas Hulscher épidémiologiste

Depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, accompagné de figures emblématiques comme Robert Kennedy et Jay Bhattacharya, le paysage de la santé publique américaine semble en pleine mutation. L'interview de Nicholas Hulscher, épidémiologiste et directeur de la Fondation McCullough, donne un aperçu des changements majeurs opérés en seulement cent jours.

Un vent de changement

« Depuis que Robert Kennedy a été nommé secrétaire à la Santé et Jay Bhattacharya est devenu directeur du NIH, nous avons constaté davantage d'améliorations que depuis 30 ans », affirme Hulscher. Parmi les mesures phares, l'obligation pour les fabricants de vaccins de mener des essais contrôlés par placebo est soulignée comme un « énorme changement ». Cela marque une rupture avec les pratiques antérieures où les vaccins étaient souvent mis sur le marché sans tests rigoureux.

De plus, l'administration Trump a pris des mesures pour retirer les colorants alimentaires synthétiques, qualifiés de « toxiques », du marché américain. Selon Hulscher, ces substances, dangereuses pour la santé humaine, sont enfin éliminées de l'alimentation américaine.

Lutte contre la corruption scientifique

L'intervention du ministère de la Justice pour enquêter sur les biais dans les publications scientifiques est un autre développement significatif. Hulscher décrit comment « des lettres ont été envoyées aux principaux éditeurs de revues pour examiner s'ils ont fait preuve de partialité pendant la pandémie ». Cette initiative vise à restaurer la confiance, non seulement parmi le public, mais aussi au sein de la communauté scientifique.

Hulscher raconte son expérience personnelle de censure, notamment avec une étude sur les autopsies post-vaccination COVID-19 qui a été retirée à plusieurs reprises avant d'être finalement publiée. « Cela constitue ce que nous appelons des violations de la loi RICO », déclare-t-il, soulignant la gravité de la situation.

Résistance et espoir

Malgré les avancées, Hulscher reconnaît que des obstacles subsistent, notamment le lobbying des grandes entreprises pharmaceutiques et le rythme lent des réformes. « Nous devons aller plus vite. Nous devons améliorer les choses plus rapidement », insiste-t-il, pointant les dangers d'une santé publique compromise par des intérêts corporatistes.

Il s'inquiète également des recherches sur le gain de fonction dans les laboratoires de biosécurité, qui pourraient potentiellement provoquer une nouvelle pandémie. « Il faut détruire ces agents pathogènes modifiés provenant de ces laboratoires », recommande-t-il fermement.

Un chemin semé d'embûches

La route vers un système de santé publique transparent et axé sur le bien-être des citoyens est encore longue. Hulscher exprime l'espoir que sous la nouvelle administration, la science retrouve sa vocation première : « La science agira désormais, du moins je l'espère, dans l'intérêt des citoyens. »

L'interview, bien que pleine d'optimisme, rappelle que les changements profonds nécessitent du temps et une vigilance constante. Pour Hulscher, il est crucial que les réformes entreprises ne s'essoufflent pas et continuent à s'attaquer aux racines du problème.

En conclusion, l'administration Trump, avec ses nouvelles nominations, semble prête à secouer l'ordre établi en matière de santé publique aux États-Unis. Cependant, comme le souligne Hulscher, seule une approche déterminée et concertée pourra garantir un véritable changement, au-delà des promesses et des intentions initiales.