Me Vardin : "j'ai peur pour mes concitoyens"

Me Vardin est l'invité de notre debriefing, proposé en partenariat avec BonSens.org : son confrère Me Lebreton, avocat au barreau de la Réunion et en métropole, devait se rendre à la Réunion pour plaider dans le cadre d’une affaire. Quelle ne fut pas sa surprise quand pour aller à la Réunion on lui demanda d’abord un certificat de résidence fiscale puis après de démontrer qu’il avait une audience. Devant cette rupture d’égalité manifeste, Me Vardin, avocat à la Réunion a fait une requête en référé invoquant le motif impérieux pour que Me Lebreton puisse se rendre à son audience. La plaidoirie s’est tenue samedi et au dernier moment la préfecture s’est ravisée et a donc donné son blanc-seing pour que Me Lebreton puisse voyager. Le tribunal n’a donc pas eu à statuer puisque la requête était dénuée de son fondement lors de l’audience.



« Clairement un abus de position » nous indique Me Alexandre Vardin – « encore nous sommes avocats et des hommes de droits, cependant imaginez pour le simple citoyen. Il faut arrêter ! »



Retrouvez ici le référé (en pdf)