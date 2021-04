Michel Pierre, 50 ans de combat pour soigner par les plantes

Herboriste, Michel Pierre l'affirme : on peut soigner par les plantes (phytothérapie) et par les huiles essentielles (aromathérapie). De plus en plus de personnes sont intéressées par ses produits naturels, ce qui lui donne confiance pour qu’un retour à un diplôme d’herboriste (supprimé en 1941 sous Vichy) soit d’actualité.

Si les plantes peuvent être une médecine préventive efficace, alors quel élément bloque donc ces éléments curatifs ?



Michel Pierre fait le point sur la situation de l’herboristerie en France dans un debriefing :

Il présente son dernier livre : Je m'initie à l'herboristerie : le guide visuel.



Pour en savoir plus sur la phytothérapie, son Herboristerie du Palais Royal est ouverte au 11 rue des Petits Camps à Paris (1er arrondissement).