On ne peut toujours pas parler de tout  : les effets secondaires de la vaccination recalés au TA de Toulouse

L’association Reinfo Liberté avait fait un recours au Tribunal administratif de Toulouse suite à la décision du préfet de la Haute-Garonne de retirer la campagne d’affichages sur une centaine de panneaux, visant à informer sur les chiffres des effets secondaires.

La requête visait principalement à annuler la décision du préfet du 30 aout 2022.

Me David Guyon, avocat de l’association vient évoquer dans ce debriefing la décision du TA du 30 janvier 2025 qui rejette toues les motifs de recours. Il attend les instructions de sa cliente pour savoir si elle ira en appel.

Me Guyon souligne l'importance de ce débat pour la liberté d'expression au-delà de la question du Covid et la censure concernant les effets secondaires des vaccins contre la COVID-19. Il critique la décision du Tribunal administratif de Toulouse qui rejette la campagne d'information de l'association ReInfo Liberté sur les effets secondaires, arguant que cette décision ne répond pas à la vraie question de savoir si l'on peut critiquer les chiffres officiels dans une démocratie. Me Guyon exprime sa déception quant à la décision de première instance et évoque la possibilité d'un appel, tout en expliquant que le résultat était prévisible en raison de la proximité temporelle des événements.



Sur le sujet des procédures juridiques pour contester les mesures sanitaires, Me Guyon évoque une évolution des mentalités concernant les effets secondaires des vaccins et prévoit des procès à venir.

Décision du TA en PDF