Science peut rimer avec conscience quand on est libre - Jean-Paul Bourdineaud

Science et philosophie : un "debriefing" en visioconférence ne vaut jamais une rencontre en personne, mais c'est pourtant bien un "entretien essentiel" sous forme de debriefing que le Pr Jean-Paul Bourdineaud, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, nous a accordé. Professeur de biochimie et toxicologie environnementale à l’Université de Bordeaux, et éditeur associé du "Journal of Toxicological Sciences" et du "International Journal of Molecular Sciences", section "Molecular Role of Xenobiotics", il y aborde en profondeur des sujets fondamentaux comme l’enseignement en science à l’Université, les principes, les bases et l’esprit critique.



Le Pr Bourdineaud évoque les contraintes qui pèsent sur la liberté d’expression de la science à l’université pour les enseignants chercheurs. Il nous présente aussi les éléments qui ont mené à la suppression de certains traitements contre la Covid comme l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine – en étant surpris que certaines études n’ont pas cherché à répliquer les résultats obtenus par la première étude du professeur Raoult.

Science et philosophie sont unis dans ce debriefing où Jean-Paul Bourdineaud défend l’approche humaniste de la science et de la médecine pratiquée à l’IHU, évoquant le "matérialisme" en science opposé à "l’utilitarisme" anglo-saxon. Il revient en longueur sur la corruption qui sévit dans le système industriel, le rôle des médecins de plateau de télévision qui remplissent un rôle de commerciaux avant de jouer leur rôle de scientifiques.

Des chercheurs et enseignants comme le Pr Jean-Paul Bourdineaud, on en cherche, et on en trouve, et on est content d’en avoir en France et de voir que science peut bien rimer avec conscience :





Un debriefing proposé en partenariat avec BonSens.org