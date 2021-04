Vacciné à l'AstraZeneca, il développe thromboses et infarctus : témoignage de François Teychené

Censuré par Facebook pour s'être exprimé sur les effets de sa vaccination, François Teychené, qui a reçu le vaccin AstraZeneca, est l'invité de notre debriefing. Il revient sur son échange avec son médecin traitant et déclare s’être intéressé à la vaccination comme étant le seul traitement contre la covid afin de pouvoir retrouver sa vie et voyager.

On ne lui a pas déclaré que ce traitement avait une autorisation de mise sur le marché temporaire, ni qu'il était toujours en phase d’essai, ni que l’AMM conditionnelle était conséquente à une absence de traitement alternatif.

François Teychené raconte son ressenti quelques heures après la vaccination, la plainte qu’il a déposée ainsi que la censure qu’il a subie sur les réseaux sociaux jusqu’à avoir son compte Facebook et YouTube suspendus. Après avoir conversé avec Facebook et convenu d'un « accord », il explique avoir récupéré son compte – d’après lui, Facebook a subi des pressions.



Retrouvez son témoignage, en partenariat avec BonSens :

Dans un courrier qu’il nous a montré, M. Teychené écrivait dans le journal l’Indépendant en réponse à une déclaration de Mr Jean Castex, Premier ministre, suite à sa déclaration malencontreuse que « les thromboses s’attrapaient » :

Vous voyez Monsieur Castex, je n’ai jamais été frappé par la foudre, par contre, j’ai bel et bien subi une multi-thrombose suite à ma première dose AstraZeneca, injectée le jeudi 11 mars dernier à midi. Quatre jours plus tard, à peu près à la même heure, j’étais sur le billard, ma vie plus qu’en danger. Ça vous parle ça ? Non ? Moi oui pour le coup, j’ai failli mourir avec 1 seule dose de ce fameux ”sérum” miraculeux que nous a gentiment concocté le laboratoire AstraZeneca afin de sauver le monde.

Monsieur Castex, une thrombose, ce n’est pas un rhume, ça ne s’attrape pas, ça provient d’un caillot de sang qui se forme petit à petit dans vos artères et qui finit par provoquer un thrombus, je peux vous expliquer le terme si le besoin s’en faisait ressentir, un thrombus donc, qui va lui finir par obstruer votre ou vos artères. Personnellement, 2 artères totalement obstruées, un rétrécissement supplémentaire de l’une d’elles à 80%, et pour finir, un caillot en formation un peu plus loin dans celle-ci.

Ça aurait donc pu être dans mon cas, 4 thromboses simultanées. La mort ! Hasard ? Démontrez-moi le contraire. Je suis François Teychené, et j’ai osé porter plainte lundi dernier contre le laboratoire AstraZeneca dans un premier temps, pour mise en danger de la vie d’autrui, et dans un second temps, contre notre cher État français, pour non-assistance à personne en danger.